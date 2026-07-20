Сырский о реформе мобилизации: Сухопутные войска и ТЦК "готовы к изменениям"

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский отверг обвинения в том, что он "не хочет воевать с помощью дронов", и заявил о поддержке реформы мобилизации, объявленной Минобороны. Однако он раскритиковал новые контракты для ВСУ.

Об этом говорится в его колонке на сайте "Милитарный", передает Цензор.НЕТ.

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О дронах, создании СБС и назначении Мадяра

Сирский назвал обвинение в том, что он якобы "не хочет воевать дронами", самым странным упреком в свой адрес. Генерал заявил, что именно он выступил архитектором создания первого в мире отдельного рода беспилотных войск:

"Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал я. Я лично представлял президенту кандидатуру Мадяра, чтобы поставить во главе СБС майора Мадяра. […] Человек, который "не хочет воевать с помощью дронов", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает на него командира вопреки всем традициям военной иерархии", — сказал Сирский.

В то же время главнокомандующий отметил, что дроны, несмотря на свою эффективность, не могут полностью заменить артиллерию, минометы, ПВО и пехоту, а эскалация авантюр на поле боя в условиях войны с превосходящим противником обходится украинским землям и жизням.

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Кадровая политика

Отвечая на упреки относительно продвижения в ВСУ "исключительно лояльных" лиц, Сырский привел перечень боевых офицеров, которые выросли до высших руководящих должностей при его непосредственном содействии:

"Посмотрите на факты. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрей Билецкий. Редис. Верес. Ахиллес. Евгений Карась. Этот список можно продолжать. Это люди, которые выросли из младшего офицерского состава до руководящих должностей. Я их назначаю, я их повышаю, я о них забочусь. Многие из этих назначений были непопулярны в системе. Я их принимал, потому что мой единственный критерий — результат", — подчеркнул генерал.

Процедуру переводов он назвал слишком сложной, призвав Минобороны упростить соответствующие нормативные акты без потери управляемости войсками.

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Провал презентаций контрактов, проблемы ТЦК и удержание зарплат военных

Вместе с тем главнокомандующий ВСУ раскритиковал работу Минобороны над новыми военными контрактами и реформой мобилизации.

"Новые контракты были представлены более месяца назад. На сегодняшний день их подписали около 2000 военнослужащих из миллионной армии", — говорится в колонке.

В то же время, по словам Сырского, он получил "большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие".

Что касается мобилизации, главнокомандующий подтвердил, что Сухопутные войска и ТЦК находятся в его подчинении: "Мы готовы к изменениям: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа — это законодательная и административная работа министерства".

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В заключение главкомандующий раскрыл причину возникновения проблем с денежным обеспечением Сил обороны:

"Господин министр сам публично заявил, что часть средств из зарплат военных была направлена на закупку дронов. Из-за этого на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат. Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перераспределения, а обязательство государства перед людьми, которые ежедневно рискуют жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое вовремя и в полном объеме. Другого варианта просто не существует", — резюмировал Сырский.

В конце своей колонки главнокомандующий добавил, что "не воюет с министерством, а воюет с Россией", и подчеркнул: "Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, которого назначит государство".

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