Сирський про реформу мобілізації: Сухопутні війська і ТЦК "готові до змін"

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський відкинув закиди ніби він "не хоче воювати дронами" та заявив про підтримку реформи мобілізації, яку анонсувало Міноборони. Однак він розкритикував нові контракти для ЗСУ.

Про це йдеться в його колонці на "Мілітарному", передає Цензор.НЕТ.

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Про дрони, створення СБС та призначення Мадяра

Сирський назвав звинувачення у тому, що він нібито "не хоче воювати дронами", найдивнішим закидом на свою адресу. Генерал заявив, що саме він виступив архітектором створення першого у світі окремого роду безпілотних військ:

"Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. […] Людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії", — сказав Сирський.

Водночас головком зауважив, що дрони, попри свою ефективність, не можуть повністю замінити артилерію, міномети, ППО та піхоту, а масштабування авантюр на полі бою в умовах війни з переважаючим ворогам сплачується українськими землями та життями.

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Кадрова політика

Відповідаючи на закиди щодо просування у ЗСУ "виключно лояльних" осіб, Сирський навів перелік бойових офіцерів, які виросли до вищих керівних посад за його безпосереднього сприяння:

"Подивіться на факти. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрій Білецький. Редіс. Верес. Ахілес. Євген Карась. Цей список можна продовжувати. Це люди, які виросли з молодшого офіцерського складу до керівних посад. Я їх призначаю, я їх підвищую, я ними опікуюсь. Багато з цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій — результат", — наголосив генерал.

Процедуру переведень він назвав занадто складною, закликавши Міноборони спростити відповідні нормативні акти без втрати керованості військами.

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Провал презентацій контрактів, проблеми ТЦК та вилучення зарплат військових

Разом із тим головнокомандувач ЗСУ розкритикував роботу Міноборони над новими військовими контрактами та реформою мобілізації.

"Нові контракти було презентовано понад місяць тому. Станом на сьогодні їх підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію", — йдеться в колонці.

Водночас, за словами Сирського, він отримав "велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші".

Щодо мобілізації, головком підтвердив, що Сухопутні війська та ТЦК перебувають в його вертикалі: "ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа — законодавча й адміністративна робота міністерства".

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Насамкінець головком розкрив причину виникнення проблем із грошовим забезпеченням Сил оборони:

"Пан міністр сам публічно сказав, що частину коштів із зарплат військових було спрямовано на закупівлю дронів. Через це на друге півріччя виникло питання фінансування виплат. Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує", — резюмував Сирський.

Наприкінці своєї колонки головком додав, що "не воює з міністерством, а воює з Росією" і наголосив: "Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава".

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