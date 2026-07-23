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Без обращения в ТЦК: в Украине ввели новый порядок добровольного призыва во время мобилизации
В Украине ввели новые правила призыва для добровольцев — обращаться в ТЦК и СП больше не нужно. Отныне оформиться можно напрямую через выбранную воинскую часть.
Об этом сообщила Киевская городская ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.
Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней.
Как будет работать механизм
Согласно новым правилам призыва, добровольцам необходимо:
- Выбрать вакансию и пройти собеседование.
- Получить положительное решение от воинской части.
- Подать заявление командиру о желании проходить службу.
- Получить направление на ВЛК.
- Пройти военно-медицинскую комиссию.
- Прибыть в воинскую часть для оформления на службу.
- При необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.
Новый механизм действует для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для контрактников продолжает действовать действующий порядок оформления на военную службу.
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