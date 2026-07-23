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Новости Мобилизация в Украине
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Без обращения в ТЦК: в Украине ввели новый порядок добровольного призыва во время мобилизации

Киевский ТЦК разъяснил новый порядок поступления в ВСУ

В Украине ввели новые правила призыва для добровольцев — обращаться в ТЦК и СП больше не нужно. Отныне оформиться можно напрямую через выбранную воинскую часть.

Об этом сообщила Киевская городская ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней.

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Как будет работать механизм

Согласно новым правилам призыва, добровольцам необходимо:

  1. Выбрать вакансию и пройти собеседование.
  2. Получить положительное решение от воинской части.
  3. Подать заявление командиру о желании проходить службу.
  4. Получить направление на ВЛК.
  5. Пройти военно-медицинскую комиссию.
  6. Прибыть в воинскую часть для оформления на службу.
  7. При необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

Новый механизм действует для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для контрактников продолжает действовать действующий порядок оформления на военную службу.

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