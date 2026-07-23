Без обращения в ТЦК: в Украине ввели новый порядок добровольного призыва во время мобилизации

В Украине ввели новые правила призыва для добровольцев — обращаться в ТЦК и СП больше не нужно. Отныне оформиться можно напрямую через выбранную воинскую часть.

Об этом сообщила Киевская городская ТЦК и СП, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно новым правилам, командиры воинских частей получили право самостоятельно выдавать направления на прохождение ВЛК. С момента выдачи такого направления доброволец не может быть принудительно мобилизован как минимум в течение 5 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы реформы мобилизации будут решаться после кадровых изменений в ВСУ, — Офис президента

Как будет работать механизм

Согласно новым правилам призыва, добровольцам необходимо:

Выбрать вакансию и пройти собеседование. Получить положительное решение от воинской части. Подать заявление командиру о желании проходить службу. Получить направление на ВЛК. Пройти военно-медицинскую комиссию. Прибыть в воинскую часть для оформления на службу. При необходимости пройти базовую общевойсковую подготовку.

Новый механизм действует для добровольцев, призываемых в рамках мобилизации. Для контрактников продолжает действовать действующий порядок оформления на военную службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средний возраст мобилизованного сейчас — около 45 лет, — председатель ЦВЛК Мирошниченко