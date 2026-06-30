Средний возраст мобилизованного сейчас - около 45 лет, - председатель ЦВЛК Мирошниченко

В настоящее время добровольцев, желающих поступить на военную службу, практически нет, а многие из мобилизованных, попав в армию, пытаются уволиться по состоянию здоровья.

Об этом заявил председатель Центральной военно-медицинской комиссии Дмитрий Мирошниченко в интервью Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Если честно, то сейчас очередей у ЦВК и СП мы не наблюдаем. В 2022 году была совсем другая ситуация. Люди шли сами защищать Родину, отстаивать страну. Сейчас всё совсем иначе. Люди сами не идут, идут единицы. Поэтому проводятся мобилизационные мероприятия. Если человек не хочет чего-то делать, а его заставляют, - конечно, он будет недоволен.

Человек попал в армию. Так сложилось, что он не хочет выполнять свой конституционный долг и любым способом хочет уйти из армии. Как это сделать? Открываем закон и смотрим основания для увольнения: наличие инвалидности, несовершеннолетние дети… и один из пунктов - по состоянию здоровья. Если взять средний возраст военнообязанного, которого сейчас призывают, то это примерно 45 лет. Мы же понимаем, что в 45 лет абсолютно здоровых людей найти довольно сложно, учитывая наш образ жизни, урбанизацию общества и все вредные факторы окружающей среды, верно?" - подчеркнул он.

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В то же время, поступая на военную службу и имея такое основание для освобождения от службы, как состояние здоровья, человек пытается им воспользоваться, приходит к врачам - и начинает рассказывать им, что у него гораздо более тяжелый диагноз, чем тот, который они ему выписывают.

"Хотя сам он в этом ничего не понимает. Он - не врач и объективно не может себя оценить. Он просто почитал в интернете, посмотрел где-то - и говорит.

И вот это - наша повседневная деятельность и самые скандальные моменты, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Потому что годные или ограниченно годные люди любой ценой хотят оказаться негодными. Разное бывает, конечно, но типично - это когда профессиональным врачам доказывают, что они неправы, хотя сам заявитель в этом ничего не понимает", - добавил он.

Интервью с председателем ЦВЛК Мирошниченко для Цензор.НЕТ доступно по ссылке.

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