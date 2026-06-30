Из 70 тыс. решений о непригодности каждое пятое отменяют, — глава ЦВВК Мирошниченко
ЦВВК проверила десятки тысяч решений о непригодности военнообязанных, принятых с 2022 года. Почти 14 тысяч постановлений уже отменены, проверки продолжаются.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал председатель Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко.
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Он напомнил, что с сентября 2023 года существует решение СНБО о необходимости проверки законности признания непригодными (начиная с 2022 года по настоящее время) ряда лиц, которые были исключены с учета в ТЦК и СП, и сейчас встал вопрос о проверке этих действий.
"В рамках указанного различные правоохранительные органы — и Нацпол, и ГБР, и СБУ — возбуждают уголовные дела, проводят обыски и изымают медицинские документы, которые послужили основанием для признания военнообязанных негодными, и присылают их нам на проверку. Мы проверяем и принимаем решение: было ли тогда постановление принято правильно и подлежит ли оно отмене.
Эта работа ведется с 2023 года. За это время нам было направлено более 70 тысяч дел таких военнообязанных. Из них 50 тысяч мы уже проверили. Условно каждое пятое мы отменяем", — отметил Мирошниченко.
Проверкой занимается рабочая группа, созданная с целью выполнения решения СНБО. В ее состав входят офицеры из центральной ВВК и офицеры из наших региональных военно-врачебных комиссий.
"Всего около 14 тысяч постановлений уже отменено. И еще у нас 20 тысяч на рассмотрении, и почти еженедельно нам привозят новые дела. Обыски продолжаются, процессуальные действия продолжаются, документы изымаются. Я думаю, что в перспективе одного-двух лет мы, пожалуй, дойдем до 100 тысяч дел", — подчеркнул председатель ЦВВК.
Решение обжалуют
Мирошниченко добавил, что почти каждый, чье постановление было отменено, обращается в суд.
"У нас только по этим вопросам сейчас около 500 судебных дел только в ЦВВК, где они пытаются доказать, что мы неправомерно отменили эти решения.
И здесь возникает такой вопрос: есть, пожалуй, действительно больные люди, которые по тем или иным причинам оказались фигурантами этих уголовных дел, и их документы были изъяты. Что ж, если решения по ним мы предварительно отменили — иди, пройди, пожалуйста, новое медицинское обследование. Если ему нечего терять, если он действительно болен — он просто идет, проходит осмотр, получает справку о негодности — и вопрос закрывается. А там, где есть нюансы, они начинают с нами судиться, нанимать адвокатов, доказывать иным способом, что мы всё сделали неправильно. Хотя, казалось бы, проще просто пойти, пройти ВВК — и закрыть вопрос", — подытожил он.
Полный текст интервью с председателем ЦВВК Дмитрием Мирошниченко читайте по ссылке.
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