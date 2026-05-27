Иностранным добровольцам в Украине хотят упростить прохождение ВВК
В Украине планируют официально урегулировать процедуру прохождения военно-медицинских комиссий для иностранных добровольцев, которые служат или хотят вступить в ряды ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из заявления в Верховной Раде.
27 мая парламент поддержал в первом чтении законопроект, который должен определить порядок проведения военно-медицинской экспертизы для иностранцев.
Для чего будут проводить ВВК
Согласно законопроекту, медицинский осмотр иностранных добровольцев будет проводиться для определения годности к военной службе.
Также ВВК будет устанавливать причинно-следственную связь между ранениями, травмами, контузиями или заболеваниями и выполнением военных обязанностей.
Отдельно комиссии будут определять потребность в медико-социальной реабилитации и необходимые условия для лечения.
Где иностранцы будут проходить медосмотр
Военно-медицинские комиссии для иностранцев планируют создавать на базе:
- территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
- медицинских учреждений Минобороны, МВД, СБУ и других структур сектора безопасности и обороны;
- государственных и коммунальных гражданских больниц.
Почему возникла необходимость в изменениях
В Верховной Раде пояснили, что сейчас законодательство не содержит четких норм относительно прохождения ВВК иностранцами.
Из-за этого возникают проблемы с подтверждением ранений, прохождением лечения и получением реабилитации.
