Иностранным добровольцам в Украине хотят упростить прохождение ВВК

В Украине планируют официально урегулировать процедуру прохождения военно-медицинских комиссий для иностранных добровольцев, которые служат или хотят вступить в ряды ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из заявления в Верховной Раде.

27 мая парламент поддержал в первом чтении законопроект, который должен определить порядок проведения военно-медицинской экспертизы для иностранцев.

Для чего будут проводить ВВК

Согласно законопроекту, медицинский осмотр иностранных добровольцев будет проводиться для определения годности к военной службе.

Также ВВК будет устанавливать причинно-следственную связь между ранениями, травмами, контузиями или заболеваниями и выполнением военных обязанностей.

Отдельно комиссии будут определять потребность в медико-социальной реабилитации и необходимые условия для лечения.

Где иностранцы будут проходить медосмотр

Военно-медицинские комиссии для иностранцев планируют создавать на базе:

территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

медицинских учреждений Минобороны, МВД, СБУ и других структур сектора безопасности и обороны;

государственных и коммунальных гражданских больниц.

Почему возникла необходимость в изменениях

В Верховной Раде пояснили, что сейчас законодательство не содержит четких норм относительно прохождения ВВК иностранцами.

Из-за этого возникают проблемы с подтверждением ранений, прохождением лечения и получением реабилитации.

