Иностранным добровольцам в Украине хотят упростить прохождение ВВК

Рада поддержала законопроект о медицинском осмотре иностранцев в ВСУ

В Украине планируют официально урегулировать процедуру прохождения военно-медицинских комиссий для иностранных добровольцев, которые служат или хотят вступить в ряды ВСУ.

27 мая парламент поддержал в первом чтении законопроект, который должен определить порядок проведения военно-медицинской экспертизы для иностранцев.

Для чего будут проводить ВВК

Согласно законопроекту, медицинский осмотр иностранных добровольцев будет проводиться для определения годности к военной службе.

Также ВВК будет устанавливать причинно-следственную связь между ранениями, травмами, контузиями или заболеваниями и выполнением военных обязанностей.

Отдельно комиссии будут определять потребность в медико-социальной реабилитации и необходимые условия для лечения.

Где иностранцы будут проходить медосмотр

Военно-медицинские комиссии для иностранцев планируют создавать на базе:

  •  территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  •  медицинских учреждений Минобороны, МВД, СБУ и других структур сектора безопасности и обороны;
  •  государственных и коммунальных гражданских больниц.

Почему возникла необходимость в изменениях

В Верховной Раде пояснили, что сейчас законодательство не содержит четких норм относительно прохождения ВВК иностранцами.

Из-за этого возникают проблемы с подтверждением ранений, прохождением лечения и получением реабилитации.

ВЛК за 3 секунди шолі? А не 10-15 філін?
27.05.2026 13:39 Ответить
Хай проходят на общих основаниях, как все, за 5 минут.
27.05.2026 13:40 Ответить
Які дурнуваті ініціативи, людина пів світу проїхала, об сюда потрапити, вона мотивована, бо приїхала грошей заробить. Навіщо цю людини мутузить щей бюрократією. Може щей БЗВП їх заставить проходить?
27.05.2026 13:43 Ответить
воно і так спрощене далі нікуди
27.05.2026 13:41 Ответить
Навчання теж - взліт - посадка?
27.05.2026 13:41 Ответить
Нащо щось вигадувати? Треба спростити до рівня проходження ВЛК українськими мобілізованими, де так звані "лікарі", не бачать ані підтвердженої документами епілепсії, ані шизофренії, ані того що людина реально не бачить на оба ока. Але після проходження ВЛК всі ці люди "зціляються" та стають придатними. Тобто для українців процедура проходження ВЛК вже спрощена до рівня "годен незважаючи ні на що". Доречі, суд над так званими "лікарями з ВЛК" обовязково має бути, бо вони такі самі злочинці, які порушили всі лікарські та людські норми, всі клятві Гіпократа та перетворилися на бездушну антилюдську машину. І це неможливо виправдати нічим. Бо це злочин.
27.05.2026 13:45 Ответить
Влк сцілює всіх!
27.05.2026 13:57 Ответить
 
 