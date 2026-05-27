Іноземним добровольцям в Україні хочуть спростити проходження ВЛК

Рада підтримала законопроєкт про медичний огляд іноземців у ЗСУ

В Україні планують офіційно врегулювати процедуру проходження військово-лікарських комісій для іноземних добровольців, які служать або хочуть вступити до лав ЗСУ.

27 травня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який має визначити порядок проведення військово-лікарської експертизи для іноземців.

Для чого проводитимуть ВЛК

Згідно із законопроєктом, медичний огляд іноземних добровольців проводитимуть для визначення придатності до військової служби.

Також ВЛК встановлюватимуть причинний зв’язок між пораненнями, травмами, контузіями чи захворюваннями та виконанням військових обов’язків.

Окремо комісії визначатимуть потребу в медико-соціальній реабілітації та необхідні умови для лікування.

Де іноземці проходитимуть медогляд

Військово-лікарські комісії для іноземців планують створювати на базі:

  •  територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
  •  медзакладів Міноборони, МВС, СБУ та інших структур сектору безпеки й оборони;
  •  державних і комунальних цивільних лікарень.

Чому виникла потреба у змінах

У Верховній Раді пояснили, що зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями.

Через це виникають проблеми з підтвердженням поранень, проходженням лікування та отриманням реабілітації.

27.05.2026 13:40 Відповісти
27.05.2026 13:41 Відповісти
Які дурнуваті ініціативи, людина пів світу проїхала, об сюда потрапити, вона мотивована, бо приїхала грошей заробить. Навіщо цю людини мутузить щей бюрократією. Може щей БЗВП їх заставить проходить?
27.05.2026 13:43 Відповісти
бюрократія спрощується, що до БЗВП, то є свята справа.., ви впевнені, що заробітчанин фахово підготовлений до реалій війни і до володіння зброєю? поранення чи смерть заробітчанина від непідготовленості не входить в наші плани.
27.05.2026 14:10 Відповісти
Там з Колумбії в основному воїни їдуть, там випадкових людей немає. Їх одразу на злагодження потрібно в бойову частину
27.05.2026 14:19 Відповісти
27.05.2026 13:41 Відповісти
Навчання теж - взліт - посадка?
27.05.2026 13:41 Відповісти
Нащо щось вигадувати? Треба спростити до рівня проходження ВЛК українськими мобілізованими, де так звані "лікарі", не бачать ані підтвердженої документами епілепсії, ані шизофренії, ані того що людина реально не бачить на оба ока. Але після проходження ВЛК всі ці люди "зціляються" та стають придатними. Тобто для українців процедура проходження ВЛК вже спрощена до рівня "годен незважаючи ні на що". Доречі, суд над так званими "лікарями з ВЛК" обовязково має бути, бо вони такі самі злочинці, які порушили всі лікарські та людські норми, всі клятві Гіпократа та перетворилися на бездушну антилюдську машину. І це неможливо виправдати нічим. Бо це злочин.
27.05.2026 13:45 Відповісти
Влк сцілює всіх!
27.05.2026 13:57 Відповісти
у нас влк за 15 хв проходять, де проблема? клоуни....
27.05.2026 14:08 Відповісти
 
 