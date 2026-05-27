Іноземним добровольцям в Україні хочуть спростити проходження ВЛК

В Україні планують офіційно врегулювати процедуру проходження військово-лікарських комісій для іноземних добровольців, які служать або хочуть вступити до лав ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це стало відомо з заяви у Верховній Раді.

27 травня парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який має визначити порядок проведення військово-лікарської експертизи для іноземців.

Для чого проводитимуть ВЛК

Згідно із законопроєктом, медичний огляд іноземних добровольців проводитимуть для визначення придатності до військової служби.

Також ВЛК встановлюватимуть причинний зв’язок між пораненнями, травмами, контузіями чи захворюваннями та виконанням військових обов’язків.

Окремо комісії визначатимуть потребу в медико-соціальній реабілітації та необхідні умови для лікування.

Де іноземці проходитимуть медогляд

Військово-лікарські комісії для іноземців планують створювати на базі:

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

медзакладів Міноборони, МВС, СБУ та інших структур сектору безпеки й оборони;

державних і комунальних цивільних лікарень.

Чому виникла потреба у змінах

У Верховній Раді пояснили, що зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями.

Через це виникають проблеми з підтвердженням поранень, проходженням лікування та отриманням реабілітації.

