За полгода реформа ТЦК "не продвинулась даже на полшага", — военный омбудсмен Решетилова
Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что за последние полгода реформа ТЦК и СП, объявленная Минобороны, "не продвинулась даже на полшага".
Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Неизменные презентации вместо реального прогресса
Решетилова рассказала, что представители ее Офиса принимали непосредственное участие в регулярных рабочих совещаниях с прежней командой Министерства обороны, начиная с февраля 2026 года, однако процесс остановился на этапе обсуждений:
"Мы слушали презентации в течение… кажется, я впервые пришла к команде министра где-то в феврале, и мы видели презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания, как на работу по этой реформе... И каждый раз мы слышали одно и то же, мы не видели прогресса во внедрении этой реформы. Это ни в коем случае не упрек, я прекрасно понимаю сложность... но это факт: за полгода не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага", — заявила она.
По ее словам, Офис военного омбудсмена наблюдал полное ценностное взаимопонимание с предыдущим руководством, однако организация самих процессов оказалась полностью проваленной.
Она рассказала, что ее Офис направлял предложения по реформе Федорову и экс-главе правительства Денису Шмыгалю, однако за это время "не увидели никаких действенных шагов, кроме декларативных заявлений".
Хаос в системе "Оберіг"
Среди системных сбоев омбудсмен отдельно выделила работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіег". Из-за отсутствия надлежащей синхронизации баз данных возникают массовые ошибки и искажения реальной картины:
-
В системе сохраняется большой массив дублирующихся данных.
-
По ее оценке, около 20% записей в реестре касаются граждан, которые уже служат в армии.
Решетилова подчеркнула, что для полноценной перезагрузки системы ТЦК недостаточно лишь ведомственных приказов — необходима тесная координация с Верховной Радой и принятие комплексных законодательных изменений. Она выразила надежду, что вновь сформированная команда Министерства обороны и Генерального штаба приступит к практической реализации изменений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль