За полгода реформа ТЦК "не продвинулась даже на полшага", — военный омбудсмен Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что за последние полгода реформа ТЦК и СП, объявленная Минобороны, "не продвинулась даже на полшага".

Об этом она сказала в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Неизменные презентации вместо реального прогресса

Решетилова рассказала, что представители ее Офиса принимали непосредственное участие в регулярных рабочих совещаниях с прежней командой Министерства обороны, начиная с февраля 2026 года, однако процесс остановился на этапе обсуждений:

"Мы слушали презентации в течение… кажется, я впервые пришла к команде министра где-то в феврале, и мы видели презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания, как на работу по этой реформе... И каждый раз мы слышали одно и то же, мы не видели прогресса во внедрении этой реформы. Это ни в коем случае не упрек, я прекрасно понимаю сложность... но это факт: за полгода не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага", — заявила она.

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По ее словам, Офис военного омбудсмена наблюдал полное ценностное взаимопонимание с предыдущим руководством, однако организация самих процессов оказалась полностью проваленной.

Она рассказала, что ее Офис направлял предложения по реформе Федорову и экс-главе правительства Денису Шмыгалю, однако за это время "не увидели никаких действенных шагов, кроме декларативных заявлений".

Хаос в системе "Оберіг"

Среди системных сбоев омбудсмен отдельно выделила работу Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіег". Из-за отсутствия надлежащей синхронизации баз данных возникают массовые ошибки и искажения реальной картины:

В системе сохраняется большой массив дублирующихся данных.

По ее оценке, около 20% записей в реестре касаются граждан, которые уже служат в армии.

Решетилова подчеркнула, что для полноценной перезагрузки системы ТЦК недостаточно лишь ведомственных приказов — необходима тесная координация с Верховной Радой и принятие комплексных законодательных изменений. Она выразила надежду, что вновь сформированная команда Министерства обороны и Генерального штаба приступит к практической реализации изменений.

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