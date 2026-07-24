Матернова об изменениях в Минобороны Украины: Надеюсь, это не приведет к значительным задержкам европейского финансирования
Посол ЕС Катарина Матернова выразила надежду, что смена руководства Минобороны Украины не приведет к задержке европейского финансирования украинских оборонных нужд.
Об этом она заявила в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.
Поддержка Украины
Так, Матернову спросили о её мнении относительно правительственного кризиса в Украине и, в частности, относительно ситуации с Михаилом Федоровым.
"Мне не следует комментировать кадровые решения руководства украинского правительства. Впрочем, что касается господина Федорова, то я выразила - также от имени своих коллег в Брюсселе - сожаление по поводу того, что его и его ближайшую команду заменили", - отметила посол.
Матернова пояснила, что именно с Федоровым и его командой ЕС работал над оказанием Украине финансовой поддержки на оборонные нужды.
"Программа поддержки военных усилий Украины в размере 60 млрд евро - это первый случай в истории, когда бюджет ЕС используется на военные нужды. Поскольку Евросоюз представляет собой обширную бюрократическую систему, необходимо было с нуля создать значительное количество процедур, механизмов и документации. Именно над этим мы работали вместе с министром Федоровым и его командой", - отметила она.
Посол добавила, что еврокомиссар Андрюс Кубилюс, отвечающий за вопросы обороны и реализацию этого пакета на 60 миллиардов евро, только что побывал в Киеве.
"Мы провели много деловых бесед. Сейчас нам предстоит начать все заново с новой командой, и я очень надеюсь, что это не приведет к значительным задержкам с финансированием", – рассказала Матернова.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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