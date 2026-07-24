Матернова об изменениях в Минобороны Украины: Надеюсь, это не приведет к значительным задержкам европейского финансирования

Посол ЕС Катарина Матернова выразила надежду, что смена руководства Минобороны Украины не приведет к задержке европейского финансирования украинских оборонных нужд.

Об этом она заявила в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

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Так, Матернову спросили о её мнении относительно правительственного кризиса в Украине и, в частности, относительно ситуации с Михаилом Федоровым.

"Мне не следует комментировать кадровые решения руководства украинского правительства. Впрочем, что касается господина Федорова, то я выразила - также от имени своих коллег в Брюсселе - сожаление по поводу того, что его и его ближайшую команду заменили", - отметила посол.

Матернова пояснила, что именно с Федоровым и его командой ЕС работал над оказанием Украине финансовой поддержки на оборонные нужды.

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"Программа поддержки военных усилий Украины в размере 60 млрд евро - это первый случай в истории, когда бюджет ЕС используется на военные нужды. Поскольку Евросоюз представляет собой обширную бюрократическую систему, необходимо было с нуля создать значительное количество процедур, механизмов и документации. Именно над этим мы работали вместе с министром Федоровым и его командой", - отметила она.

Посол добавила, что еврокомиссар Андрюс Кубилюс, отвечающий за вопросы обороны и реализацию этого пакета на 60 миллиардов евро, только что побывал в Киеве.

"Мы провели много деловых бесед. Сейчас нам предстоит начать все заново с новой командой, и я очень надеюсь, что это не приведет к значительным задержкам с финансированием", – рассказала Матернова.

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