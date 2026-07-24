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Новости Отставка Федорова
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Матернова об изменениях в Минобороны Украины: Надеюсь, это не приведет к значительным задержкам европейского финансирования

Матернова об изменениях в Минобороны

Посол ЕС Катарина Матернова выразила надежду, что смена руководства Минобороны Украины не приведет к задержке европейского финансирования украинских оборонных нужд.

Об этом она заявила в интервью "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка Украины

Так, Матернову спросили о её мнении относительно правительственного кризиса в Украине и, в частности, относительно ситуации с Михаилом Федоровым.

"Мне не следует комментировать кадровые решения руководства украинского правительства. Впрочем, что касается господина Федорова, то я выразила - также от имени своих коллег в Брюсселе - сожаление по поводу того, что его и его ближайшую команду заменили", - отметила посол.

Матернова пояснила, что именно с Федоровым и его командой ЕС работал над оказанием Украине финансовой поддержки на оборонные нужды.

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"Программа поддержки военных усилий Украины в размере 60 млрд евро - это первый случай в истории, когда бюджет ЕС используется на военные нужды. Поскольку Евросоюз представляет собой обширную бюрократическую систему, необходимо было с нуля создать значительное количество процедур, механизмов и документации. Именно над этим мы работали вместе с министром Федоровым и его командой", - отметила она.

Посол добавила, что еврокомиссар Андрюс Кубилюс, отвечающий за вопросы обороны и реализацию этого пакета на 60 миллиардов евро, только что побывал в Киеве.

"Мы провели много деловых бесед. Сейчас нам предстоит начать все заново с новой командой, и я очень надеюсь, что это не приведет к значительным задержкам с финансированием", – рассказала Матернова.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Автор: 

Минобороны (9968) Евросоюз (18374) Федоров Михаил (894) Матернова Катарина (121)
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Топ комментарии
+4
В сміслє.... А для чого тоді Зелемський вчинив цей кавардак з Федоровим? Воно думає, що хитродупе, каже про вступ в ЕС а само надрачіваєт угорців, поляків та прочії словаків. тіпа я ж хотів, а ці европейці проти. Шуток про Орабна та білого орла не доганяют.
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24.07.2026 15:51 Ответить
+3
А крім фінансування ще щось хвилює нашу владу!
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24.07.2026 15:43 Ответить
+1
вова - це, швидше, параноїдальний дурман! А, може, борщівник! І те, і інше небезпечне для здоровʼя і життя!
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24.07.2026 15:59 Ответить

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