Протесты могут прекратиться, если Зеленский публично заявит, что не назначит Федорова министром обороны, - Гнездилов

Президент Владимир Зеленский должен открыто объяснить, почему не возвращает Михаила Федорова в Минобороны и зачем переводит Евгения Хмару из СБУ.

Об этом заявил военный Сергей Гнездилов в интервью журналистке Ирине Ромалийской, передает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что не видит других серьезных причин, по которым сегодня не стоит возвращать Федорова на должность министра обороны.

Кроме того, по мнению Гнездилова, Хмара была прекрасным главой СБУ.

"Зачем мы вытаскиваем человека, который действительно профессионал, который многое сделал для СБУ? Который спланировал множество операций, и они были успешными. Мы вытаскиваем его на такую административную должность, цель которой совсем иная. В то время как он может продолжать приносить пользу там, где он был. Уже в статусе главы СБУ продолжать наносить существенный ущерб врагу.

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А Федоров в это время будет работать на должности, на которой он показал какие-то весомые результаты", - пояснил он.

Журналистка также спросила, почему Гнездилов поддерживает продолжение протестов против отставки Федорова.

"Если президент считает, что Федоров не на своем месте, то пусть выходит с публичным заявлением и говорит: "Уважаемые протестующие, вас услышали, я пошел на уступки, ВСУ возглавил Драпатый, а теперь мне, как главе государства, действительно представляется необходимым назначить именно Евгения Хмару министром обороны. Это мое окончательное решение, поэтому я призываю всех пойти на этот компромисс".

В случае такого заявления можно говорить о какой-то реакции гражданского общества на это прямое заявление", - подчеркнул военный.

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