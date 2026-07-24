Сырский - лучший генерал на оперативно-тактическом уровне, но не на стратегическом, - Бутусов

Сильными сторонами Александра Сырского были планирование и проведение отдельных наступательных операций, однако на стратегическом уровне он не смог обеспечить эффективную оборону и управление ВСУ.

Об этом заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов в интервью журналистке Ирине Ромалийской в эфире YouTube-канала "Бутусов Плюс", сообщает Цензор.НЕТ.

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Достижения Сырского

"Среди достижений я считаю, что Сырский на оперативно-тактическом уровне, безусловно, лучший генерал этой войны с обеих сторон фронта. Под его непосредственным руководством проводились успешные операции. Я бы выделил три успешные операции.

Он командовал под Харьковом в конце апреля — начале мая 2022 года. Затем Балаклейский прорыв в сентябре 2022 года. И Курская наступательная операция в 2024 году", — отметил он.

Эти операции, с точки зрения наступательных действий, действительно были успешными, считает Бутусов.

Однако были и неудачные операции, заметил он.

"Например, попытка окружить Бахмут в 2023 году. Тяжелые бои за Казачью Лопань, лобовые атаки в 2022 году. Бои за Дементьевку и так далее. Были операции разные. На оперативно-тактическом уровне он действительно человек с интуицией, волей и характером", — сказал командир.

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Провалы Сырского

"Проблемы Сырского — это проблемы стратегического уровня. Поскольку его должность — не просто проводить наступательные операции, собирать войска и штурмовать. Должность главнокомандующего — это должность, требующая организации на стратегическом уровне. Планирования, управления вооруженными силами для эффективной организации обороны и остановки фронта.

К сожалению, по результатам мы видим, что остановить фронт, организовать стратегическую оборону Сырскому не удалось", — отметил Бутусов.

По его мнению, этому есть много причин.

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"Отчасти это то, о чем говорил министр Федоров на своих пресс-конференциях. Это то, что у нас такой микроменеджмент, который плохо позволяет планировать и организовывать войска на фронте протяженностью 1 200 км. Это определенные проблемы с планированием боевых действий в обороне. Потому что нужно понимать, что главком — это не просто человек, который знает, где и какие позиции, какой взвод или СПшка (наблюдательный пункт. — Ред.) стоит.

Это, в первую очередь, человек, который распределяет ресурсы и людей по приоритетным направлениям, который отвечает за боеготовность, то есть за боеспособность вооруженных сил, каждой части. С этим были проблемы и нарекания.

Штурмовые полки, большие потери, проблемы ТРО, масса скандалов и проблем. Это привело к накоплению негатива в армии. Эти непрерывные смены командиров, когда в бригадах сменяется по 7–8 командиров. Командиры батальонов, которые, как перчатки, летают туда-сюда", — пояснил он.

Некоторые хаотичные моменты в управлении и организации вызвали в армии достаточно критическое отношение к Сырскому, подытожил он.

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