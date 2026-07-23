Сырский и Гнатов будут работать бок о бок с новым руководством армии, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший командующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов будут продолжать работать бок о бок с новым руководством ВСУ.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
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"Мы все понимаем, поэтому будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали свои наработки новому командованию, чтобы они были рядом, помогали, давали советы", - отметил глава государства.
Зеленский также рассказал, что провел несколько бесед с Сырским и Гнатовым.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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