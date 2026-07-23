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Новости Увольнение Сырского
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Сырский и Гнатов будут работать бок о бок с новым руководством армии, - Зеленский

Чем будут заниматься Сырский и Гнатов после увольнения? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший командующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов будут продолжать работать бок о бок с новым руководством ВСУ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы все понимаем, поэтому будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали свои наработки новому командованию, чтобы они были рядом, помогали, давали советы", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что провел несколько бесед с Сырским и Гнатовым.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: "Я предложил Федорову несколько должностей", - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24935) Александр Сырский (1026) Андрей Гнатов (46)
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Топ комментарии
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Підсирав Залужному тепер буде підсирати Драпатому?Це місія сирка??
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23.07.2026 15:06 Ответить
+4
Тобто спокійно Драпатому працювати не дадуть. Драпатому не смотрящіє зеленського потрібні, а своя команда управлінців інакше будуть ті самі палки в колеса, що й Залужному.
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23.07.2026 15:06 Ответить
+3
Нахіба? Смотрящі? Чи щоб не жати випаькоао досягти успіху? Сирскій за звичкою бкде бвгати з докдадами до Зєлєнского додва дні і до. Єрмака щоденно? 🤔
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23.07.2026 15:05 Ответить

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