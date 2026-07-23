Сырский и Гнатов будут работать бок о бок с новым руководством армии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший командующий ВСУ Александр Сырский и генерал Андрей Гнатов будут продолжать работать бок о бок с новым руководством ВСУ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы все понимаем, поэтому будем действовать так, чтобы и Александр Станиславович, и Андрей Гнатов не отдыхали, а передавали свои наработки новому командованию, чтобы они были рядом, помогали, давали советы", - отметил глава государства.

Зеленский также рассказал, что провел несколько бесед с Сырским и Гнатовым.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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