Задачи Драпатого и Хмары - закрытие неба и нормальная мобилизация, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи он поставил главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и и.о. министра обороны Евгению Хмаре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.
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"И Драпатому, и Хмаре придется выполнить ту главную задачу, которая стоит сегодня. Задачу, которую я ставил и Федорову, и Сырскому. Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если можно так сказать, облика мобилизации. Все это, пока не закончится война, придется делать вместе", - подчеркнул президент.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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