Задачи Драпатого и Хмары - закрытие неба и нормальная мобилизация, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие задачи он поставил главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому и и.о. министра обороны Евгению Хмаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции.

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"И Драпатому, и Хмаре придется выполнить ту главную задачу, которая стоит сегодня. Задачу, которую я ставил и Федорову, и Сырскому. Вопрос закрытия неба, вопрос ТЦК, вопрос нормального, если можно так сказать, облика мобилизации. Все это, пока не закончится война, придется делать вместе", - подчеркнул президент.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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