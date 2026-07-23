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Новости Драпатый - Главнокомандующий ВСУ
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Назначение Драпатого является подсказкой "картонковому Майдану", что их методы работают, - Игорь Луценко

Игорь Луценко объяснил, как протесты повлияли на назначение Драпатого

Бывший народный депутат, военнослужащий Игорь Луценко считает, что армия Украины и ее руководство действительно нуждаются в кадровой динамике. Старые кадры должны сменяться, поскольку изменилась сама война.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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"Я знаю Драпатого еще со времен АТО. Мы с ним тогда встречались, но мало общались. Мне он кажется позитивным человеком, хорошим командиром - в этом он больше похож на Залужного. Почему Зеленский выбрал именно его среди всех кандидатов? Трудно залезть в голову Верховного Главнокомандующего, чтобы это выяснить.

Если здесь искать какую-то политическую логику, возможно, такой выбор произошел из-за того, что фамилию Драпатого озвучивали на митингах. Поэтому решили: бросим "косточку" протестующим, а Федорова все же не вернем на пост министра, несмотря на требования. То есть это назначение является подсказкой "картонковому Майдану", что их методы действуют, они имеют силу, и что нужно не останавливаться, потому что есть неплохой шанс на успех", - отметил он.

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По словам Луценко, теперь любой главнокомандующий будет вынужден прилагать усилия, чтобы его не считали "мясником" и ретроградом.

"Потому что у общества настолько высокий спрос на технологичность, на реформаторство, что отсутствие этих качеств у главнокомандующего будет бить не только по нему, но и по Зеленскому", - добавил военный.

Мнения народных депутатов и военных относительно изменений в Минобороны и Генштабе читайте по ссылке.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Драпатый о назначении Скибюка начальником Генштаба: Командир, которому можно доверять в сложных обстоятельствах

Автор: 

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Топ комментарии
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После первого картонного майдана, вислюк поспешил убрать из Украины протестный электорат и открыл границы для деточек до 24 лет.
А сейчас кого попытается вытурить из страны, что бы ему не мешали воровать?
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23.07.2026 13:58 Ответить
+2
"Картонный" майдан хотел Федорова, а получил Драпатого. Зегевара 2.0. пока в перспективе.
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23.07.2026 13:55 Ответить
+2
Что-то сможет кардинально изменится только после отставки суперпересидента. Замена вторых, третьих и далее лиц из его окружения, ни как не повлияет на ситуацию в стране. Жопа, как ни надейся, продолжится.
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23.07.2026 14:25 Ответить

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