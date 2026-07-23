Назначение Драпатого является подсказкой "картонковому Майдану", что их методы работают, - Игорь Луценко

Бывший народный депутат, военнослужащий Игорь Луценко считает, что армия Украины и ее руководство действительно нуждаются в кадровой динамике. Старые кадры должны сменяться, поскольку изменилась сама война.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Назначение Драпатого: "глоток свежего воздуха" для ВСУ или новая политическая фигура?".

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"Я знаю Драпатого еще со времен АТО. Мы с ним тогда встречались, но мало общались. Мне он кажется позитивным человеком, хорошим командиром - в этом он больше похож на Залужного. Почему Зеленский выбрал именно его среди всех кандидатов? Трудно залезть в голову Верховного Главнокомандующего, чтобы это выяснить.

Если здесь искать какую-то политическую логику, возможно, такой выбор произошел из-за того, что фамилию Драпатого озвучивали на митингах. Поэтому решили: бросим "косточку" протестующим, а Федорова все же не вернем на пост министра, несмотря на требования. То есть это назначение является подсказкой "картонковому Майдану", что их методы действуют, они имеют силу, и что нужно не останавливаться, потому что есть неплохой шанс на успех", - отметил он.

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По словам Луценко, теперь любой главнокомандующий будет вынужден прилагать усилия, чтобы его не считали "мясником" и ретроградом.

"Потому что у общества настолько высокий спрос на технологичность, на реформаторство, что отсутствие этих качеств у главнокомандующего будет бить не только по нему, но и по Зеленскому", - добавил военный.

Мнения народных депутатов и военных относительно изменений в Минобороны и Генштабе читайте по ссылке.

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Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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