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Новости Назначения в Генштабе
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Драпатый о назначении Скибюка начальником Генштаба: Командир, которому можно доверять в сложных обстоятельствах

Драпатый прокомментировал назначение Скибюка

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приветствовал решение президента о назначении Игоря Скибюка начальником Генштаба.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения", - отметил он.

Драпатый о Скибюке

"Мы познакомились с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области. С тех пор знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.

За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие", - рассказал новый главнокомандующий.

По словам Драпатого, Зеленский поставил четкие задачи - продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии в них, наращивать потенциал Вооруженных Сил Украины.

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22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Генштаб ВС (8382) Драпатый Михаил (43)
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