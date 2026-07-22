Драпатый о назначении Скибюка начальником Генштаба: Командир, которому можно доверять в сложных обстоятельствах
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый приветствовал решение президента о назначении Игоря Скибюка начальником Генштаба.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Приступил к исполнению обязанностей Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Начальником Генерального штаба в моей команде будет генерал-майор Игорь Скибюк, бывший командующий ДШВ. Благодарю Президента Украины за поддержку этого решения", - отметил он.
Драпатый о Скибюке
"Мы познакомились с Игорем Скибюком в 2022 году на юге Украины, когда с одного командного пункта руководили операцией по освобождению Херсонской области. С тех пор знаю его как командира, которому можно доверять в сложных обстоятельствах и полагаться на его решения, опыт и внутренние принципы.
За время его командования в ДШВ выросли сильные командиры, среди которых Олег Апостол, Дмитрий Волошин, Евгений Ласийчук, Святослав Заец, Эмиль Ишкулов, Андрей Ткачук и многие другие", - рассказал новый главнокомандующий.
По словам Драпатого, Зеленский поставил четкие задачи - продолжить и усилить наступательные действия во всех сферах, планировать новые операции в тылу противника, развивать вооруженные силы и технологии в них, наращивать потенциал Вооруженных Сил Украины.
22 июля Скибюка назначили начальником Генштаба ВСУ.
Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова
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- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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