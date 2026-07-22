Драпатий про призначення Скибюка начальником Генштабу: Командир, якому можна довіряти в складних обставинах
Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав рішення президента про призначення начальником Генштабу Ігоря Скибюка.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення", - зазначив він.
Драпатий про Скибюка
"Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.
За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших", - розповів новий головком.
За словами Драпатого, Зеленський поставив чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України.
22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.
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