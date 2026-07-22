УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15050 відвідувачів онлайн
Новини Призначення в Генштабі
3 546 12

Драпатий про призначення Скибюка начальником Генштабу: Командир, якому можна довіряти в складних обставинах

Драпатий прокоментував призначення Скибюка

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий привітав рішення президента про призначення начальником Генштабу Ігоря Скибюка.

Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних Сил України. Начальником Генерального штабу в моїй команді буде генерал-майор Ігор Скибюк, колишній командувач ДШВ. Дякую Президенту України за підтримку цього рішення", - зазначив він.

Драпатий про Скибюка

"Ми познайомилися з Ігорем Скибюком у 2022 році на Півдні України, коли з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини. Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи.

За час його командування в ДШВ виросли сильні командири, серед яких Олег Апостол, Дмитро Волошин, Євген Ласійчук, Святослав Заєць, Еміль Ішкулов, Андрій Ткачук та багато інших", - розповів новий головком.

За словами Драпатого, Зеленський поставив чіткі завдання - продовжити й посилити наступальні дії в усіх доменах, планувати нові операції в тилу противника, розвивати військо та технології в ньому, нарощувати спроможності Збройних Сил України.

Також читайте: На Скибюка Сирський свого часу "повісив" провал Курської операції, а Драпатому виніс кілька доган, - "слуга народу" Безугла

22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.

Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Армія сильна і довіряє Драпатому, командування - в надійних руках, - Буданов

Автор: 

Генштаб ЗС (8695) Драпатий Михайло (45) Скибюк Ігор (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Повага Вам козаки!
показати весь коментар
22.07.2026 13:42 Відповісти
+8
Служив в 2005 році в роті Скибюка тоді ще капітаном він був . В 2 роті 8 отгр в Іраку. Добросовісний командир та патріот !
показати весь коментар
22.07.2026 14:06 Відповісти
+4
різниця у тому ,шо сирський це московія , а Драпатий❤️ це Україна !!! ...
показати весь коментар
22.07.2026 13:59 Відповісти

Завантаження...

 
 