На Скибюка Сирський свого часу "повісив" провал Курської операції, а Драпатому виніс кілька доган, - "слуга народу" Безугла
Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що новопризначений начальник Генштабу ЗСУ був раніше "репресований" Олександром Сирським.
Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ігор Скибюк — екскомандувач ДШВ, репресований Сирським, тепер очолюватиме Генштаб ЗСУ. На нього Сирський свого часу повісив провал Курської операції. Ну а новий Головком Драпатий має кілька доган від попередника", - йдеться в повідомленні.
За її словами, це "прекрасно демонструє, в якому катастрофічному стані застою військового управління ми опинилися і як народ укотре допоміг отримати черговий шанс".
"Тепер уже у війську. Перша військова революція, яка тепер має перейти у військову трансформацію. Унікально: суспільство взяло на себе співвідповідальність за перемогу. Дякую!" - підсумувала парламентарка.
22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.
Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова
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