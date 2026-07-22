На Скибюка Сирський свого часу "повісив" провал Курської операції, а Драпатому виніс кілька доган, - "слуга народу" Безугла

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що новопризначений начальник Генштабу ЗСУ був раніше "репресований" Олександром Сирським.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ігор Скибюк — екскомандувач ДШВ, репресований Сирським, тепер очолюватиме Генштаб ЗСУ. На нього Сирський свого часу повісив провал Курської операції. Ну а новий Головком Драпатий має кілька доган від попередника", - йдеться в повідомленні.

За її словами, це "прекрасно демонструє, в якому катастрофічному стані застою військового управління ми опинилися і як народ укотре допоміг отримати черговий шанс".

"Тепер уже у війську. Перша військова революція, яка тепер має перейти у військову трансформацію. Унікально: суспільство взяло на себе співвідповідальність за перемогу. Дякую!" - підсумувала парламентарка.

22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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