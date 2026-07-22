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Новини Призначення в Генштабі
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На Скибюка Сирський свого часу "повісив" провал Курської операції, а Драпатому виніс кілька доган, - "слуга народу" Безугла

Безугла прокоментувала призначення Скибюка

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що новопризначений начальник Генштабу ЗСУ був раніше "репресований" Олександром Сирським.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ігор Скибюк — екскомандувач ДШВ, репресований Сирським, тепер очолюватиме Генштаб ЗСУ. На нього Сирський свого часу повісив провал Курської операції. Ну а новий Головком Драпатий має кілька доган від попередника", - йдеться в повідомленні.

За її словами, це "прекрасно демонструє, в якому катастрофічному стані застою військового управління ми опинилися і як народ укотре допоміг отримати черговий шанс".

"Тепер уже у війську. Перша військова революція, яка тепер має перейти у військову трансформацію. Унікально: суспільство взяло на себе співвідповідальність за перемогу. Дякую!" - підсумувала парламентарка.

22 липня Скибюка призначили начальником Генштабу ЗСУ.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8695) Безугла Мар’яна (332) Скибюк Ігор (1)
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Топ коментарі
+12
Услід за м'ясником просирським повинна бути відправлена в небуття вся тупа совково-генеральська мерзота, яка за наказами двох найвеличніших полководців ********** впровадила у війську махрову жуковщину. Порядки в м'ясокомбінатах просирського типу скелі як у дзеркалі відображають ті порядки, які недороблений зелений чмоня-диктатор планував ввести в цілій країні.
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22.07.2026 13:35 Відповісти
+7
Безугла або реально дуже недалека, або дурня вмикає... Хто створив ці проблеми? Генератор проблем змушений був зробити тактичний хід - тіпа виконати вимогу громадян. І що далі? В чому тоді суть перебування на займаній посаді? - створювати проблеми, які потім вирішувати під тиском вулиці? - нахрін він тоді потрібен на цій посаді? цирк, натуральний довбаний кривавий цирк
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22.07.2026 13:33 Відповісти
+5
Саме Скибюк був проти курської авантюри сирка,тоді цей учень масковского учіліща його звільнив!Дуже добре що ми відстояли звільнення того мясника.Залишилось повернути ще одного Михайла,бо тандем не повний!Скибюку успіху на новій посаді у реформування війська!
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22.07.2026 13:40 Відповісти

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