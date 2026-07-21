Уражено РЛС "Буссоль-С", склади, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника, - Генштаб
20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по ворожій РЛС
Так, уражено радіолокаційну станцію "Буссоль-С" у районі Хорлів Херсонської області.
Радіолокаційна станція "Буссоль-С" призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони/ВМФ РФ.
Удари по ворожих складах
Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ.
Інші ураження
Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
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