Уражено РЛС "Буссоль-С", склади, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти противника, - Генштаб

20 липня та у ніч на 21 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по ворожій РЛС

Так, уражено радіолокаційну станцію "Буссоль-С" у районі Хорлів Херсонської області.

Радіолокаційна станція "Буссоль-С" призначена для виявлення, супроводу та координатного забезпечення надводних (морських) цілей, підвищуючи ефективність контролю прибережної акваторії підрозділами берегової охорони/ВМФ РФ.

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Удари по ворожих складах

Окрім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Давидовському Донецької області, склад боєприпасів у Кундрючому Луганської області та склад матеріально-технічного забезпечення у районі Попово-Лежачів Курської області РФ.

Інші ураження

Також уражено пункти управління БпЛА противника у районах Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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