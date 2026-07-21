Поражены РЛС "Буссоль-С", склады, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника, - Генштаб
20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по вражеской РЛС
Так, была поражена радиолокационная станция "Буссоль-С" в районе села Хорлы Херсонской области.
Радиолокационная станция "Буссоль-С" предназначена для обнаружения, сопровождения и координационного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/ВМФ РФ.
Удары по вражеским складам
Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области и склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачего Курской области РФ.
Другие поражения
Также были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в Генштабе.
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