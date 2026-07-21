Поражены РЛС "Буссоль-С", склады, пункты управления БПЛА и другие военные объекты противника, - Генштаб

20 июля и в ночь на 21 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Удар по вражеской РЛС

Так, была поражена радиолокационная станция "Буссоль-С" в районе села Хорлы Херсонской области.

Радиолокационная станция "Буссоль-С" предназначена для обнаружения, сопровождения и координационного обеспечения надводных (морских) целей, повышая эффективность контроля прибрежной акватории подразделениями береговой охраны/ВМФ РФ.

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Удары по вражеским складам

Кроме того, поражен склад материально-технических средств противника в Давыдовском Донецкой области, склад боеприпасов в Кундрючем Луганской области и склад материально-технического обеспечения в районе Попово-Лежачего Курской области РФ.

Другие поражения

Также были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Комара Донецкой области, Каменского Запорожской области и в районе села Запорожье Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в Генштабе.

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