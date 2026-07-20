Силы обороны поразили три российских танкера, железнодорожный мост и системы ПВО противника, — Генштаб

В ночь на 20 июля Силы обороны Украины нанесли удары по трем танкерам, железнодорожному мосту, шести средствам ПВО и радиолокационной разведки, пунктам управления БПЛА и другим военным объектам противника.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"В ночь на 20 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей противника", — говорится в сообщении.

Танкеры

В частности, были поражены три вражеских танкера в акватории Черного моря. Они используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах российских оккупационных войск.

Железнодорожный мост

Также был поражен железнодорожный мост через реку Кальмиус в районе Старомарьевки Донецкой области, который противник использует для переброски личного состава, вооружения, военной техники и материально-технических средств.

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Другие объекты

Поражен зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", две радиолокационные станции "Небо-СВ", радиолокационные станции "Небо-У", "Каста-2Е2" и "Гамма-С1М", входящие в состав системы противовоздушной обороны и радиолокационного обеспечения противника.

Кроме того, поражены пункты управления БПЛА противника в районах Белой Березки Брянской области РФ, Наумовки Белгородской области РФ и Вольного Поля Донецкой области.

Также были поражены районы сосредоточения живой силы противника в районах Богатыря и Новоукраинки Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии РФ", — говорится в сообщении.

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