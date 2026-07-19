ВСУ атаковали военную логистику РФ: поражены танкеры, плавучий кран, "Бук" и автомобильный мост, - Генштаб

В ночь на 19 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России. По данным Генштаба, были поражены два танкера в Черном море, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс "Бук" в Запорожской области и автомобильный мост в Донецкой области, который использовался для военной логистики оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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"В ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника", — говорится в сообщении.

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Последствия ударов

Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ. Также был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области.

Кроме того, был поражен автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

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"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.



