ВСУ атаковали военную логистику РФ: поражены танкеры, плавучий кран, "Бук" и автомобильный мост, - Генштаб
В ночь на 19 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов России. По данным Генштаба, были поражены два танкера в Черном море, плавучий кран в Азовском море, зенитный ракетный комплекс "Бук" в Запорожской области и автомобильный мост в Донецкой области, который использовался для военной логистики оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В ночь на 19 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника", — говорится в сообщении.
Последствия ударов
- Поражены два танкера в акватории Черного моря, а также плавучий кран в акватории Азовского моря.
Танкеры используются для транспортировки российской нефти, нефтепродуктов и топлива в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Плавучие краны обеспечивают выполнение портовых работ, погрузку и разгрузку грузов, а также поддерживают функционирование морской логистики армии РФ.
- Также был поражен зенитный ракетный комплекс "Бук" в районе Зеленополья Запорожской области.
- Кроме того, был поражен автомобильный мост в районе Новоэкономического Донецкой области, который противник использует для военной логистики.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — подчеркнули в Генштабе.
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