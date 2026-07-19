249 боестолкновений за сутки на фронте: самые ожесточенные бои велись на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 18 июля, на фронте было зафиксировано 249 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил три ракеты, совершил 99 авиационных ударов, сбросив 311 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 10 968 дронов-камикадзе и осуществил 3552 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 43 — из реактивных систем залпового огня.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, семь пунктов управления БПЛА и один другой важный объект противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1520 человек. Также были уничтожены пять танков, семь боевых бронированных машин, 92 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 13 наземных робототехнических комплексов, одна ракета, 1858 беспилотных летательных аппаратов, 547 единиц автомобильной и две единицы специальной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений с противником, агрессор нанес три авиаудара, сбросил девять авиабомб, осуществил 36 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Хатнего и в районе Старицы и Прилипки.

На Купянском направлении противник совершил одну наступательную операцию в направлении Радьковки.

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Обстановка на Востоке

Как сообщает Генштаб, на Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районе Новоселовки и в сторону Лимана, Дробышево и Озерного.

На Славянском направлении противник проводил штурмы 28 раз в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Ризниковка и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили 12 атак в сторону Малиновки, Юрковки и в районах населенных пунктов Новомарково, Пазено, Никифоровка.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Русин Яр, Шахово и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Долгая Балка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Белицкого, Сергеевки, Новоподогородного, Мирного, Кучерова Яра", — говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб сообщает, что на Александровском направлении враг дважды атаковал в сторону Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили пять атак в сторону Горького, Доброполья и Воздвижевки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили шесть попыток противника продвинуться вперед в районе Малых Щербаков, Белогорья, Степового и Плавней.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.