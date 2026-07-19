249 боєзіткнень за добу на фронті: найзапекліші бої точилися на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом упродовж минулої доби, 18 липня, на фронті було зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Обстріли

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 968 дронів-камікадзе та здійснив 3552 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 - із реактивних систем залпового вогню.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, сім пунктів управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1520 осіб. Також знешкоджено п’ять танків, сім бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 13 наземних робототехнічних комплексів, одну ракету, 1858 безпілотних літальних апаратів, 547 одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога.

Обстановка на Півночі

Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 36 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

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Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки.

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Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у бік Гіркого, Добропілля та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків, Білогір’я, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.