Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 428 930 осіб (+1 520 за добу), 12 156 танків, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 428 930 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 428 930 (+1 520) осіб (ліквідовано та поранено)

танків - 12 156 (+5) од.

бойових броньованих машин - 24 963 (+7) од.

артилерійських систем - 46 261 (+92) од.

РСЗВ - 1 950 (+4) од.

засоби ППО - 1 505 (+3) од.

літаків / aircraft – 438 (+0) од.

гелікоптерів - 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси - 1 956 (+13) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 656 (+1 858) од.

крилаті ракети - 4 915 (+1) од.

кораблі / катери - 34 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 122 289 (+547) од.

спеціальна техніка - 4 430 (+2) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація знищила пункт базування російських операторів БпЛА у Котлиному бомбами GBU. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Спецпризначенці "Альфи" СБУ за пів року знешкодили понад 50 тис. окупантів. ВIДЕО