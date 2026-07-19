Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 428 930 осіб (+1 520 за добу), 12 156 танків, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 428 930 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 428 930 (+1 520) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 156 (+5) од.
- бойових броньованих машин - 24 963 (+7) од.
- артилерійських систем - 46 261 (+92) од.
- РСЗВ - 1 950 (+4) од.
- засоби ППО - 1 505 (+3) од.
- літаків / aircraft – 438 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 1 956 (+13) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 656 (+1 858) од.
- крилаті ракети - 4 915 (+1) од.
- кораблі / катери - 34 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 122 289 (+547) од.
- спеціальна техніка - 4 430 (+2) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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