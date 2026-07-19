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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 428 930 осіб (+1 520 за добу), 12 156 танків, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Пілоти 414 бригади ліквідували окупанта, який вирішив перепочити під деревом

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 428 930 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.07.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 428 930 (+1 520) осіб (ліквідовано та поранено) 
  • танків - 12 156 (+5) од.
  • бойових броньованих машин - 24 963 (+7) од.
  • артилерійських систем - 46 261 (+92) од.
  • РСЗВ - 1 950 (+4) од.
  • засоби ППО - 1 505 (+3) од.
  • літаків / aircraft – 438 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 1 956 (+13) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 416 656 (+1 858) од.
  • крилаті ракети - 4 915 (+1) од.
  • кораблі / катери - 34 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 122 289 (+547) од.
  • спеціальна техніка - 4 430 (+2) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21555) Генштаб ЗС (8678) ліквідація (4835)
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