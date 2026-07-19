Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 428 930 человек (+1 520 за сутки), 12 156 танков, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 428 930 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 428 930 (+1 520) человек (уничтожены и ранены)
- танков — 12 156 (+5) шт.
- боевых бронированных машин — 24 963 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 46 261 (+92) шт.
- РСЗО — 1 950 (+4) ед.
- средства ПВО — 1 505 (+3) ед.
- самолетов / aircraft – 438 (+0) шт.
- вертолетов — 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы — 1 956 (+13) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 416 656 (+1 858) шт.
- крылатые ракеты — 4 915 (+1) шт.
- корабли / катера — 34 (+0) шт.
- подводные лодки — 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны — 122 289 (+547) шт.
- специальная техника — 4 430 (+2) ед.
"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.
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