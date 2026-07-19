Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 428 930 человек (+1 520 за сутки), 12 156 танков, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 428 930 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 428 930 (+1 520) человек (уничтожены и ранены)

танков — 12 156 (+5) шт.

боевых бронированных машин — 24 963 (+7) шт.

артиллерийских систем — 46 261 (+92) шт.

РСЗО — 1 950 (+4) ед.

средства ПВО — 1 505 (+3) ед.

самолетов / aircraft – 438 (+0) шт.

вертолетов — 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы — 1 956 (+13) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 416 656 (+1 858) шт.

крылатые ракеты — 4 915 (+1) шт.

корабли / катера — 34 (+0) шт.

подводные лодки — 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны — 122 289 (+547) шт.

специальная техника — 4 430 (+2) ед.

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"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

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