РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 831 7

Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 428 930 человек (+1 520 за сутки), 12 156 танков, 46 261 артсистема, 24 963 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Пилоты 414-й бригады ликвидировали оккупанта, который решил отдохнуть под деревом

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 428 930 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 428 930 (+1 520) человек (уничтожены и ранены) 
  • танков — 12 156 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин — 24 963 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 46 261 (+92) шт.
  • РСЗО — 1 950 (+4) ед.
  • средства ПВО — 1 505 (+3) ед.
  • самолетов / aircraft – 438 (+0) шт.
  • вертолетов — 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы — 1 956 (+13) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 416 656 (+1 858) шт.
  • крылатые ракеты — 4 915 (+1) шт.
  • корабли / катера — 34 (+0) шт.
  • подводные лодки — 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны — 122 289 (+547) шт.
  • специальная техника — 4 430 (+2) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация уничтожила пункт базирования российских операторов БПЛА в Котлином бомбами GBU. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", — добавили в Генштабе.

Смотрите также: Спецназовцы "Альфы" СБУ за полгода обезвредили более 50 тыс. оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23335) Генштаб ВС (8365) ликвидация (4447)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 