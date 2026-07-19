ЗСУ атакували військову логістику РФ: уражено танкери, плавучий кран, "Бук" і автомобільний міст, - Генштаб
У ніч на 19 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. За даними Генштабу, уражено два танкери в Чорному морі, плавучий кран в Азовському морі, зенітний ракетний комплекс "Бук" у Запорізькій області та автомобільний міст на Донеччині, який використовувався для військової логістики окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"У ніч на 19 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника", - ідеться в повідомленні.
Наслідки уражень
- Уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії рф.
- Також уражено зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.
- Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області, який противник використовує для військової логістики.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголосили в Генштабі.
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