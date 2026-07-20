Сили оборони уразили три російські танкери, залізничний міст на системи ППО ворога, - Генштаб

У ніч на 20 липня Сили оборони України уразили три танкери, залізничний міст, шість засобів ППО та радіолокаційної розвідки, пункти управління БпЛА та інші військові об'єкти противника.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"У ніч на 20 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника", - сказано в повідомленні.

Танкери

Зокрема, уражено три ворожих танкери в акваторії Чорного моря. Вони використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах російських окупаційних військ.

Залізничний міст

Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.

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Інші об'єкти

Уражено зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", дві радіолокаційні станції "Небо-СВ", радіолокаційні станції "Небо-У", "Каста-2Е2" та "Гамма-С1М", що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.

Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області.

Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії РФ", - сказано в повідомленні.

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