"Слуга народу" Безугла запропонувала посилити відповідальність командирів за втрати бійців

Народна депутатка Мар'яна Безугла зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №15365, спрямований на запровадження кримінальної відповідальності для військового командування за втрати особового складу, спричинені службовою недбалістю чи свідомо хибними рішеннями.

Відповідний проєкт закону опублікували на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Обґрунтовуючи необхідність ухвалення законопроєкту, Безугла наголосила на тому, що життя кожного українського військовослужбовця має стати найвищим пріоритетом для командування, а не просто цифрою для рапортів нагору.

"Війна — не тільки героїзм, а ще й відповідальність командирів за кожне життя, боєць — не статистична одиниця і не ресурс для доповідей. Якщо через службову недбалість, бездіяльність чи свідомо хибні рішення гинуть люди, має наставати не лише моральна, а й кримінальна відповідальність. Інакше система продовжить спотворювати сама себе, що зараз і відбувається, наближаючи нас до етики нашого ворога", - написала вона у Фейсбуці.

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Проблема "бойового імунітету" та пошук балансу

Водночас вона визнає, що специфіка бойових дій завжди пов'язана з дефіцитом інформації, високими ризиками та неминучими втратами, тому карати за будь-який негативний результат на полі бою не можна. За її словами, армії потрібен чіткий баланс.

"Потрібен баланс між бойовим імунітетом і персональною відповідальністю за службову недбалість, бездіяльність чи очевидно неправильні рішення. Інститут бойового імунітету та низка інших законодавчих змін, ухвалених із 2022 року, мали захистити військових від переслідування за виправданий бойовий ризик, але водночас суттєво змістили баланс у бік фактичної безвідповідальності за смерть людей.

Бойовий імунітет — не індульгенція від будь-яких рішень і будь-яких наслідків. Час припинити робити вигляд, що проблеми відсутні. Цей законопроєкт — лише початок. І якщо Верховна Рада України не буде готова його голосувати, я принаймні не залишусь такою, хто була осторонь. Ні", - додала Безугла.

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