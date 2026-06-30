"Слуга народа" Безуглая предложила усилить ответственность командиров за потери бойцов

Народный депутат Марьяна Безуглая зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 15365, направленный на введение уголовной ответственности для военного командования за потери личного состава, вызванные служебной халатностью или заведомо ошибочными решениями.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

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О чем идет речь?

Обосновывая необходимость принятия законопроекта, Безуглая подчеркнула, что жизнь каждого украинского военнослужащего должна стать высшим приоритетом для командования, а не просто цифрой для отчетов вышестоящему руководству.

"Война - это не только героизм, но и ответственность командиров за каждую жизнь; боец - не статистическая единица и не ресурс для отчетов. Если из-за служебной халатности, бездействия или сознательно ошибочных решений гибнут люди, должна наступать не только моральная, но и уголовная ответственность. Иначе система продолжит искажать саму себя, что сейчас и происходит, приближая нас к этике нашего врага", - написала она в Facebook.

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Проблема "боевого иммунитета" и поиск баланса

В то же время она признает, что специфика боевых действий всегда связана с дефицитом информации, высокими рисками и неизбежными потерями, поэтому наказывать за любой негативный результат на поле боя нельзя. По её словам, армии нужен четкий баланс.

"Необходим баланс между боевым иммунитетом и личной ответственностью за служебную халатность, бездействие или явно неправильные решения. Институт боевого иммунитета и ряд других законодательных изменений, принятых с 2022 года, должны были защитить военных от преследования за оправданный боевой риск, но в то же время существенно сместили баланс в сторону фактической безответственности за гибель людей.

Боевой иммунитет - не индульгенция от любых решений и любых последствий. Пора перестать делать вид, что проблем нет. Этот законопроект — лишь начало. И если Верховная Рада Украины не будет готова его принять, я, по крайней мере, не останусь в стороне. Нет", - добавила Безуглая.

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