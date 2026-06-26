Запускаем тестирование упрощенных переводов в пределах одного корпуса через "Армия+", - Федоров

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом приступило к бета-тестированию нового механизма перевода военнослужащих через приложение "Армия+". На первом этапе он будет действовать для военнослужащих 16-го и 19-го армейских корпусов и позволит подавать рапорты о переводе в электронном формате.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Совместно с Генеральным штабом запускаем тестирование нового подхода к переводам военнослужащих. Наша задача — сделать этот процесс понятным для военных, сохранив боевую устойчивость подразделений", — сообщил он.

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Что будет на 1-м этапе

На первом этапе программа будет работать для переводов в пределах 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ. Военнослужащий сможет подать рапорт через приложение "Армия+" для перевода между воинскими частями, входящими в состав или находящимися в оперативном подчинении соответствующего корпуса.



Подать рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в указанных корпусах, не занимающие офицерские должности и не находящиеся в СОЧ.

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Все этапы проходят через "Армия+":

подача рапорта с электронной подписью;

отслеживание статуса рассмотрения;

получение решения и разъяснений в приложении.

Как отмечается, чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений, новый подход предусматривает четкие правила: переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса с установленными сроками рассмотрения и ежемесячными лимитами на количество переводов.

Бета-тестирование продлится до 24 сентября. После пилотного запуска и оценки результатов планируем масштабировать это решение.



Для тех, кому нужна консультация по условиям перевода, работает служба поддержки в приложении "Армия+" и бесплатная горячая линия Минобороны — 1519.

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