Без опытных командиров новые бригады понесут большие потери, - Сырский

Новые бригады невозможно эффективно сформировать без командиров с боевым опытом, а экономия на их создании может стоить Украине территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Нужны командиры и особенно сержанты, имеющие боевой опыт. Это обычная военная практика, общепринятая во всех армиях. Когда создаются новые бригады, часть командного состава берут из тех подразделений, которые уже имеют боевой опыт", - отметил главнокомандующий, отвечая на критику по поводу создания новых бригад.

Он также ответил на критику со стороны офицеров, которые считают, что когда они работают над формированием подразделения, а затем у них забирают людей, это сильно демотивирует.

"Война диктует свои законы. И не создает зоны комфорта. Война - это испытания, которые приходится преодолевать, в частности, и за счет комплектования новых бригад", - сказал Сырский.

По его словам, выделенный для Сил обороны бюджет позволяет комплектовать новые бригады.

"Можно сэкономить на формировании бригад сегодня и заплатить территорией завтра", - добавил главнокомандующий.

Что этому предшествовало?

Сырский заявил, что на фоне потенциальной угрозы со стороны Беларуси Украине необходимо формировать новые военные бригады для усиления обороны северного направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В большинстве случаев провести ротацию военных после 60 дней на передовой невозможно, - Офис военного омбудсмена