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Новости Реформы в армии
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Без опытных командиров новые бригады понесут большие потери, - Сырский

Сирский объяснил, почему новым бригадам нужны командиры с боевым опытом

Новые бригады невозможно эффективно сформировать без командиров с боевым опытом, а экономия на их создании может стоить Украине территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

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"Нужны командиры и особенно сержанты, имеющие боевой опыт. Это обычная военная практика, общепринятая во всех армиях. Когда создаются новые бригады, часть командного состава берут из тех подразделений, которые уже имеют боевой опыт", - отметил главнокомандующий, отвечая на критику по поводу создания новых бригад.

Он также ответил на критику со стороны офицеров, которые считают, что когда они работают над формированием подразделения, а затем у них забирают людей, это сильно демотивирует.

"Война диктует свои законы. И не создает зоны комфорта. Война - это испытания, которые приходится преодолевать, в частности, и за счет комплектования новых бригад", - сказал Сырский.

По его словам, выделенный для Сил обороны бюджет позволяет комплектовать новые бригады.

"Можно сэкономить на формировании бригад сегодня и заплатить территорией завтра", - добавил главнокомандующий.

Что этому предшествовало?

Сырский заявил, что на фоне потенциальной угрозы со стороны Беларуси Украине необходимо формировать новые военные бригады для усиления обороны северного направления.

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Автор: 

ВСУ (7883) Александр Сырский (936)
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Топ комментарии
+9
Я як колишній солдат/офіцер можу сказати, що Сирського в ЗСУ просто ненавидять всі, від солдата до генерала. Всі, крім примазаних, звісно. Звичайно, що не можна дуже спрощувати. В чомусь він поганий, в чомусь хороший, але він просто вибивається з того напрямку, куди рухається ЗСУ зараз. В 2014 році такі як він були дуже потрібні, але зараз він просто все гальмує, бо просто вже не встигає за змінами в армії. Як технологічними, так і ментальними.
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25.06.2026 12:17 Ответить
+4
В большинстве существующих бригад ВСУ комплектность 30-50%. Надо создавать новые...
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25.06.2026 12:19 Ответить
+3
Досвідчені командира в розпорядженні у главкома, а він комротів суне у комбригі, а "красівих" комбатів у командирів корпусів.
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25.06.2026 12:11 Ответить

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