Без опытных командиров новые бригады понесут большие потери, - Сырский
Новые бригады невозможно эффективно сформировать без командиров с боевым опытом, а экономия на их создании может стоить Украине территорий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net заявил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.
"Нужны командиры и особенно сержанты, имеющие боевой опыт. Это обычная военная практика, общепринятая во всех армиях. Когда создаются новые бригады, часть командного состава берут из тех подразделений, которые уже имеют боевой опыт", - отметил главнокомандующий, отвечая на критику по поводу создания новых бригад.
Он также ответил на критику со стороны офицеров, которые считают, что когда они работают над формированием подразделения, а затем у них забирают людей, это сильно демотивирует.
"Война диктует свои законы. И не создает зоны комфорта. Война - это испытания, которые приходится преодолевать, в частности, и за счет комплектования новых бригад", - сказал Сырский.
По его словам, выделенный для Сил обороны бюджет позволяет комплектовать новые бригады.
"Можно сэкономить на формировании бригад сегодня и заплатить территорией завтра", - добавил главнокомандующий.
Что этому предшествовало?
Сырский заявил, что на фоне потенциальной угрозы со стороны Беларуси Украине необходимо формировать новые военные бригады для усиления обороны северного направления.
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