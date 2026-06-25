Без досвідчених командирів нові бригади зазнають великих втрат, - Сирський

Нові бригади неможливо ефективно сформувати без командирів із бойовим досвідом, а економія на їх створенні може коштувати Україні територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі LIGA.net заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

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"Потрібні командири і особливо сержанти, які мають бойовий досвід. Це звичайна військова практика загальноприйнята в усіх арміях. Коли створюються нові бригади, то частину командного складу беруть з тих підрозділів, які вже мають бойовий досвід", – зазначив головнокомандувач, відповідаючи на критику щодо створення нових бригад.

Він також відповів на критику від офіцерів, які вважають, що коли вони працюють над формуванням підрозділу, а потім у них забирають людей – це дуже демотивує.

"Війна диктує свої закони. І не створює зони комфорту. Війна – це випробування, які доводиться долати, зокрема, і за рахунок комплектування нових бригад", – сказав Сирський.

За його словами, виділений для Сил оборони бюджет дозволяє комплектувати нові бригади.

"Можна заощадити на формуванні бригад сьогодні і заплатити територією завтра", – додав головнокомандувач.

Що передувало?

Сирьский заявив, що на тлі потенційної загрози з боку Білорусі Україні необхідно формувати нові військові бригади для посилення оборони північного напрямку.

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