Запускаємо тестування спрощених переведень у межах одного корпусу через Армія+, - Федоров
Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом розпочало бета-тестування нового механізму переведення військовослужбовців через застосунок Армія+. На першому етапі він діятиме для військових 16-го та 19-го армійських корпусів і дозволить подавати рапорти на переведення в електронному форматі.
Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із Генеральним штабом запускаємо тестування нового підходу до переведень військовослужбовців. Наше завдання — зробити цей процес зрозумілим для військового, зберігши бойову стійкість підрозділів", - повідомив він.
Що буде на 1-му етапі
На першому етапі програма працюватиме для переведень у межах 16 та 19 армійських корпусів ЗСУ. Військовослужбовець зможе подати рапорт через Армія+ для переведення між військовими частинами, які входять до складу або перебувають в оперативному підпорядкуванні відповідного корпусу.
Подати рапорт можуть військовослужбовці рядового та сержантського складу, які проходять службу у визначених корпусах, не обіймають офіцерських посад і не перебувають у СЗЧ.
Усі етапи проходять через Армія+:
- подання рапорту з електронним підписом;
- відстеження статусу розгляду;
- отримання рішення та розʼяснень у застосунку.
Як зазначається, щоб зберегти бойову стійкість підрозділів, новий підхід передбачає чіткі правила: переведення можливі лише в межах операційної зони одного корпусу з визначеними строками розгляду та щомісячними лімітами на кількість переведень.
Бета-тест триватиме до 24 вересня. Після пілотування та оцінки результатів плануємо масштабувати це рішення.
Для тих, кому потрібна консультація щодо умов переведення, працює служба підтримки в застосунку Армія+ та безоплатна гаряча лінія Міноборони — 1519.
Будь ласка, зачекайте...
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