Рапорт на повернення із СЗЧ через "Армія+" вже подали майже 500 військових, - Міноборони

Від 13 червня через "Армія+" уже подали рапорт на повернення із СЗЧ майже 500 військових, 99 із них – уже погоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий.

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Подано понад 500 рапортів

"Ми бачимо інтерес до сервісу повернення на службу з перших днів після запуску. Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено. Також є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів", – розповів він.

За словами Берестового, перші два рапорти у війську на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти.

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"Це підтверджує, що новий механізм повернення до служби вже працює на практиці. За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму", – додав Берестовий.

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