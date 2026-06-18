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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
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Рапорт на повернення із СЗЧ через "Армія+" вже подали майже 500 військових, - Міноборони

Повернення із СЗЧ

Від 13 червня через "Армія+" уже подали рапорт на повернення із СЗЧ майже 500 військових, 99 із них – уже погоджено.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Головного управління інформаційних технологій Міноборони України Олег Берестовий.

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Подано понад 500 рапортів

"Ми бачимо інтерес до сервісу повернення на службу з перших днів після запуску. Лише з суботи подано понад 500 рапортів на повернення після СЗЧ, з яких 99 вже погоджено. Також є перші успішні випадки фактичного зарахування військовослужбовців до підрозділів", – розповів він.

За словами Берестового, перші два рапорти у війську на піхотно-штурмовий контракт погодила 39 окрема бригада морської піхоти.

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"Це підтверджує, що новий механізм повернення до служби вже працює на практиці. За кількістю поданих і погоджених рапортів ми бачимо, що військовослужбовці активно користуються сервісом. Це означає, що цифровий інструмент працює згідно задуму", – додав Берестовий.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 12 червня Міноборони запустило нову програму: упродовж 100 днів - з 12 червня і до 20 вересня - військові, які самовільно залишили службу, можуть добровільно повернутися - у підрозділ, який оберуть самі та з відновленням виплат.
  • 15 червня заступник міністра оборони Мстислав Банік повідомив, що за цей час подано 80 рапортів, 22 з яких погоджені.
  • Станом на 16 червня повідомлялося, що за кілька днів у застосунку "Армія+" майже 200 військовослужбовців подали рапорти, а 51 із них - погодили.

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військовослужбовці (5245) СЗЧ (176) Армія+ (83)
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