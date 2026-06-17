Майже половина військових Нацгвардії після СЗЧ повернулася до служби, - Півненко

У Нацгвардії визнають наявність випадків самовільного залишення частини, однак не вважають цю проблему критичною: близько половини військовослужбовців уже повернулися до служби.

Про це зазначив командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Проблема СЗЧ

"Є проблема СЗЧ, звісно… З навчальних центрів у нас за цей час пішло в СЗЧ 4%. Це взагалі ні про що. З пунктів тимчасової дислокації, там, де люди збираються і знають, що вони завтра виїжджають умовно на Покровський напрямок, - найбільше", - розказав Півненко.

Він зазначив, що на відстані 50-100 км від лінії фронту (у прифронтових районах) бійці найбільше йдуть у СЗЧ.

За словами Півненка, медичні заклади військові залишають не так часто.

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"За весь цей час у нас в СЗЧ пішло кілька тисяч бійців, з них 45% ми вже забрали до себе. Тобто, кожного третього-другого ми повертаємо… У нас немає критичної проблеми. І ми над цим досі працюємо", – наголосив командувач НГУ.

Що передувало?

Раніше Півненко розповів, що з російського полону повернули понад половину бійців Національної Гвардії.

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