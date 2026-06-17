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Новини Повернення із СЗЧ до ЗСУ
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Майже половина військових Нацгвардії після СЗЧ повернулася до служби, - Півненко

СЗЧ в Нацгвардії

У Нацгвардії визнають наявність випадків самовільного залишення частини, однак не вважають цю проблему критичною: близько половини військовослужбовців уже повернулися до служби.

Про це зазначив командувач НГУ генерал-майор Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Проблема СЗЧ

"Є проблема СЗЧ, звісно… З навчальних центрів у нас за цей час пішло в СЗЧ 4%. Це взагалі ні про що. З пунктів тимчасової дислокації, там, де люди збираються і знають, що вони завтра виїжджають умовно на Покровський напрямок, - найбільше", - розказав Півненко.

Він зазначив, що на відстані 50-100 км від лінії фронту (у прифронтових районах) бійці найбільше йдуть у СЗЧ.

За словами Півненка, медичні заклади військові залишають не так часто.

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"За весь цей час у нас в СЗЧ пішло кілька тисяч бійців, з них 45% ми вже забрали до себе. Тобто, кожного третього-другого ми повертаємо… У нас немає критичної проблеми. І ми над цим досі працюємо", – наголосив командувач НГУ.

Що передувало?

  • Раніше Півненко розповів, що з російського полону повернули понад половину бійців Національної Гвардії.

Читайте: Військовий у СЗЧ напідпитку відкрив стрілянину з автомата на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

Автор: 

Національна гвардія НГУ (1801) Півненко Олександр (45) СЗЧ (175)
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Топ коментарі
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Хто забрав в штурмовий підрозділ чотириразового ухилянта, то бідняга так бідкається та мається своєю роботою, так мається. що аж сльозами умивається. Пожалійте людину, може "Скеля" його прийме?

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17.06.2026 13:26 Відповісти
+2
В стране вообще проблем нет. Типичное все збс. Не критическая проблема).
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17.06.2026 13:31 Відповісти
+2
Щоб він... втік!
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17.06.2026 13:40 Відповісти
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Хто забрав в штурмовий підрозділ чотириразового ухилянта, то бідняга так бідкається та мається своєю роботою, так мається. що аж сльозами умивається. Пожалійте людину, може "Скеля" його прийме?

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17.06.2026 13:26 Відповісти
Щоб він... втік!
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17.06.2026 13:40 Відповісти
А чому люди тікають? Мабуть жити хочуть?
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17.06.2026 13:30 Відповісти
Країна в нас прекрасна,а от держава не дуже!
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17.06.2026 13:50 Відповісти
І чим країна від держави відрізняється?
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17.06.2026 13:58 Відповісти
Кацап, ти вже тут?
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17.06.2026 13:53 Відповісти
ти за мною ходиш, тупорилий галичанин?
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17.06.2026 13:55 Відповісти
А ти, виявляється, данєцкій?! Тільки там ненавидять галичан.
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17.06.2026 14:24 Відповісти
Ніколи на донбасі взагалі не був. Але до галичан ставлюся негативно, не люблю їх.
Туповаті вони на відміну від інших українців.
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17.06.2026 14:38 Відповісти
В стране вообще проблем нет. Типичное все збс. Не критическая проблема).
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17.06.2026 13:31 Відповісти
Половина які повернулися на папері мабуть? Як же їм хочеться гарної статистики! Але суворі реалії життя диктують свої умови, запам'ятайте раз і назавжди якщо висмикнути цивільного відразу у військо ну ніколи його примусово не змусиш воювати чи підчинятся безглуздими наказами командирів! Правильніше за все взяти ненавчених воювати, вони навіть присягу давали на захист України і де вони?
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17.06.2026 13:56 Відповісти
 
 