З російського полону повернули понад половину бійців Національної Гвардії, - командувач НГУ Півненко

На сьогодні з полону вдалося звільнити понад половину бійців Національної Гвардії України. Серед тих, хто досі в неволі, багато оборонців Маріуполя та "Азовсталі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України, про це заявив командувач Нацгвардії генерал-майор Олександр Півненко.

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"Понад половину наших бійців, які перебували у полоні, за результатами усіх обмінів ми вже забрали. Це значний результат усіх, хто дотичний до цього процесу у державі", – сказав Півненко.

Він заявив, що найбільшу частку українських нацгвардійців, які перебувають у російському полоні, становлять бійці бригади "Азов". Серед полонених також є військовослужбовці, яких утримують ще з 2014 року, однак значна кількість – це саме оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

За словами Півненка, українські військовополонені в Росії зазнають жорстокого поводження, а міжнародні організації не мають належного доступу до місць їх утримання, щоб зафіксувати умови перебування.

Там до наших людей відносяться дуже, дуже й дуже погано і не пускають ніякі міжнародні організації нормально, щоб вони зафіксували це відношення", - зазначив він.

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Командувач наголосив, що питання звільнення полонених має залишатися одним із ключових пріоритетів держави.

"Проблеми війни - це зрозуміла історія. Проблеми безвісти зниклих ми теж розуміємо, чому так відбувається, проблеми загиблих - також. Але питання звільнення військовополонених треба вирішувати, тому що їх можливо вирішити. Усі над цим працюють", - підкреслив Півненко.

Відповідаючи на запитання щодо перспектив повернення всіх українських військовополонених, зокрема бійців Нацгвардії, він зазначив, що навіть у разі початку мирних переговорів пріоритетом має стати обмін за формулою "всіх на всіх".