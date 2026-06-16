Из российского плена вернули более половины бойцов Национальной гвардии, - командующий НГУ Пивненко

На сегодняшний день из плена удалось освободить более половины бойцов Национальной гвардии Украины. Среди тех, кто до сих пор находится в плену, много защитников Мариуполя и "Азовстали".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил командующий Нацгвардией генерал-майор Александр Пивненко.

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"Более половины наших бойцов, которые находились в плену, по результатам всех обменов мы уже забрали. Это значительный результат всех, кто имеет отношение к этому процессу в государстве", - сказал Пивненко.

Он заявил, что наибольшую долю украинских нацгвардейцев, находящихся в российском плену, составляют бойцы бригады "Азов". Среди пленных также есть военнослужащие, которых удерживают еще с 2014 года, однако значительное количество – это именно защитники Мариуполя и "Азовстали".

По словам Пивненко, украинские военнопленные в России подвергаются жестокому обращению, а международные организации не имеют надлежащего доступа к местам их содержания, чтобы зафиксировать условия пребывания.

Там к нашим людям относятся очень, очень и очень плохо и не пускают никакие международные организации нормально, чтобы они зафиксировали это отношение", - отметил он.

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Командующий подчеркнул, что вопрос освобождения пленных должен оставаться одним из ключевых приоритетов государства.

"Проблемы войны - это понятная история. Проблемы без вести пропавших мы тоже понимаем, почему так происходит, проблемы погибших - также. Но вопрос освобождения военнопленных нужно решать, потому что их можно решить. Все над этим работают", - подчеркнул Пивненко.

Отвечая на вопрос о перспективах возвращения всех украинских военнопленных, в частности - бойцов Нацгвардии, он отметил, что даже в случае начала мирных переговоров приоритетом должен стать обмен по формуле "всех на всех".