Військовий у СЗЧ напідпитку відкрив стрілянину з автомата на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

У місті Бахмач на Чернігівщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який влаштував стрілянину з автомата з вікна будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Чернігівської області. Інцидент стався увечері 8 червня. За даними слідства, до стрілянини причетний 49-річний місцевий житель, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ.

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Стріляв з вікна будинку

У поліції зазначають, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після повідомлення про стрілянину на місце події прибули правоохоронці, які встановили особу стрільця та затримали його.





Вилучили автомат із глушником

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм.

Усю вилучену зброю та боєприпаси направили на проведення експертних досліджень.

"В помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили автомат АК-74 з глушником, 2 магазини до нього та 17 набоїв калібру 5,45 мм", – повідомили в поліції.

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Загрожує до семи років ув’язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

Наразі триває досудове розслідування.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

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