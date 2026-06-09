Військовий у СЗЧ напідпитку відкрив стрілянину з автомата на Чернігівщині, - поліція. ФОТО
У місті Бахмач на Чернігівщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який влаштував стрілянину з автомата з вікна будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Чернігівської області. Інцидент стався увечері 8 червня. За даними слідства, до стрілянини причетний 49-річний місцевий житель, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ.
Стріляв з вікна будинку
У поліції зазначають, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Після повідомлення про стрілянину на місце події прибули правоохоронці, які встановили особу стрільця та затримали його.
Вилучили автомат із глушником
Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм.
Усю вилучену зброю та боєприпаси направили на проведення експертних досліджень.
"В помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили автомат АК-74 з глушником, 2 магазини до нього та 17 набоїв калібру 5,45 мм", – повідомили в поліції.
Загрожує до семи років ув’язнення
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).
Наразі триває досудове розслідування.
У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тобто із зеленими чортами.
куди стріляв ветеран зі спаленою психікою та птср???
і що, жодна ненавчена не постраждала?
зате навісили купу статей!
замість того щоб вирішувати проблему, мєнти тільки глибше копають собі яму......
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
Маєш зброю, тоді маєш нести і відповідальність за її використання!!
Говнобородько, навів приклад її використання у ВРУ!
Причому, судячи по стволу - поживший воїн. Це ж трофейний треба було обвісити, а потім додому довезти (кронштейн під пікатіні КРОН український, кацапи такого не роблять).
Якщо звалив зі штатним - мудак.
Працівник....
Неофіційно відпустили...
Зі зброєю. Відпустили. Працівника...
Но комментс.
І щоб два рази не вставати. Сусідня гілка. В моєму всесвіті - або в тебе документи в порядку, або ти ухилянт.
а про документи ти теж серйозно???
В Україні стався резонансний інцидент з мобілізацією особи, яка має німецьке громадянство. Депутат Георгій Мазурашу повідомив, що на Буковині представники ТЦК примусово мобілізували чоловіка, який приїхав з Німеччини в гості до родичів.
У нас нема працівників. Є військовослужбовці. Це раз.
Два - абсолютно переконаний, шо в тилових частинах стволи зберігаються в зброярці.
А Бахмач - це далекий тил. До ЛБЗ 130км.
працівники, читай новини на цензорі. в тих новинах де про хабарі чи інші злочини - там чітко написано - працівники.
Можу гарантувати 2800 баксів щомісяця (ще зверху 1500 баксів за повних 30 днів на нулі, але ти постійно не витащиш) І 330 000 баксів родичам на випадок твоєї смерті.
ні, страховка повинна лежати на рахунку, який стане доступним після тяжкого поранення або після моєї смерті, а не обіцянки щось там колись виплатити.
ну і на нулі використовувати ресурс який вміє думати головою з усіх сил на той цінник що я написав - це дивне рішення.
Друге - ти вимагаєш оплату за те, що маєш робити добровільно безкоштовно - захищати своє.
Ми так в 22-му у війну і заходили. Ніхто не думав за гроші.
Але це ми.
Не ти.
В цьому й є різниця. Прірва між такими як ми, і такими як ти, ухілесами.
хто тобі сказав що ти формував набагато більші активи?
я лише написав адекватну (ринкову) ціну на даний момент для даної роботи.
друге теж насмішило. держава у вигляді сбушників трохи віджала бізнес. нема чого захищати.
ти можеш думати за гроші, можеш не думати - це твоє діло. а в мене мої справи.
Нахрєна стріляти поруч з цивільними? Точно треба сходити та комусь пістюлєй вставити. Воїни, блін.