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Новини Фото СЗЧ в ЗСУ
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Військовий у СЗЧ напідпитку відкрив стрілянину з автомата на Чернігівщині, - поліція. ФОТО

У місті Бахмач на Чернігівщині правоохоронці затримали військовослужбовця, який влаштував стрілянину з автомата з вікна будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Поліція Чернігівської області. Інцидент стався увечері 8 червня. За даними слідства, до стрілянини причетний 49-річний місцевий житель, який є військовослужбовцем та перебуває у статусі СЗЧ.

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Стріляв з вікна будинку

У поліції зазначають, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Після повідомлення про стрілянину на місце події прибули правоохоронці, які встановили особу стрільця та затримали його.

На Чернігівщині військовий напідпитку стріляв з автомата з вікна будинку
На Чернігівщині військовий напідпитку стріляв з автомата з вікна будинку

Вилучили автомат із глушником

Під час обшуку в помешканні чоловіка правоохоронці виявили автомат АК-74 із глушником, два магазини та 17 набоїв калібру 5,45 мм.

Усю вилучену зброю та боєприпаси направили на проведення експертних досліджень.

"В помешканні зловмисника правоохоронці виявили та вилучили автомат АК-74 з глушником, 2 магазини до нього та 17 набоїв калібру 5,45 мм", – повідомили в поліції.

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Загрожує до семи років ув’язнення

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) та частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї).

Наразі триває досудове розслідування.

У разі доведення вини чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

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Автор: 

стрілянина (1928) СЗЧ (169) Чернігівська область (1390)
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Топ коментарі
+7
тому що п'яному дядькє ветерану просто зірвало дах.
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
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09.06.2026 18:29 Відповісти
+5
Дезертир качественно оснастился(см. фото).
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09.06.2026 18:13 Відповісти
+5
Бичара він і є бичара. Який він військовий? Таким падлам не зброю в руки давати, а кайло окопи рити, не більше.
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09.06.2026 18:20 Відповісти
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Дезертир качественно оснастился(см. фото).
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09.06.2026 18:13 Відповісти
.. зараз в Україні оснастки по саме горло.
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09.06.2026 18:16 Відповісти
вьол бой с условним пратівніком.
Тобто із зеленими чортами.
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09.06.2026 18:15 Відповісти
Якісно упакований, якби стрілянину не влаштував, то і не знав би ніхто з ментів про нього.
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09.06.2026 18:15 Відповісти
боже які сміливі, але ж ненавчені у нас мєнти!
куди стріляв ветеран зі спаленою психікою та птср???
і що, жодна ненавчена не постраждала?
зате навісили купу статей!
замість того щоб вирішувати проблему, мєнти тільки глибше копають собі яму......
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09.06.2026 18:16 Відповісти
Хоча б не вбили його при затриманні, вже молодці.
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09.06.2026 18:24 Відповісти
тому що п'яному дядькє ветерану просто зірвало дах.
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
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09.06.2026 18:29 Відповісти
То він ветеран чи дезертир ?
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09.06.2026 19:22 Відповісти
Якщо людина дурень то вона дурень всюди і у всьому...
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09.06.2026 18:17 Відповісти
Злякався мабуть, ухилянт, що поруч з ним московіти-убивці, а він Родину свою від них захищає???
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09.06.2026 18:18 Відповісти
Вам про попа, а ви про попову дочку!!
Маєш зброю, тоді маєш нести і відповідальність за її використання!!
Говнобородько, навів приклад її використання у ВРУ!
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09.06.2026 18:28 Відповісти
Бичара він і є бичара. Який він військовий? Таким падлам не зброю в руки давати, а кайло окопи рити, не більше.
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09.06.2026 18:20 Відповісти
Ти мабуть не знаєш, що таке ПТСР
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09.06.2026 19:33 Відповісти
Я про це знав, коли ти ще пішки під стіл ходив, в може тебе ще і в проекті не було. Але я знаю одне, у нормальних людей цей синдром не так виражений як у бидлоти.
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09.06.2026 20:30 Відповісти
В хаті сидів, башню зірвало
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09.06.2026 18:22 Відповісти
Мабуть, діарея, від дурної голови??
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09.06.2026 18:29 Відповісти
Буває. Синька.
Причому, судячи по стволу - поживший воїн. Це ж трофейний треба було обвісити, а потім додому довезти (кронштейн під пікатіні КРОН український, кацапи такого не роблять).
Якщо звалив зі штатним - мудак.
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09.06.2026 18:23 Відповісти
Синька присутствует, верно. "Умные" дезертиры бегут без оружия, однако.
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09.06.2026 18:35 Відповісти
хто сказав що він звалив? його в сзчшники записали вже після інцидента.
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09.06.2026 18:42 Відповісти
як нудно є живу )) Люди служать де живуть.. А тут стріляй з вікна хоч до червоного ствола - цивільні лише пальцем покрутять у скроні. ПТСР, скажуть.. Бєлка, шахеди полізли по стінкам..
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09.06.2026 18:48 Відповісти
всяке буває. може неофіційно ддому відпустили на пару днів. а може це бухий працівник.
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09.06.2026 18:50 Відповісти
так буває, коли цивільний починає вигадувати якісь можливі версії того, в чому нічого не тямить.
Працівник....
Неофіційно відпустили...
Зі зброєю. Відпустили. Працівника...

Но комментс.
І щоб два рази не вставати. Сусідня гілка. В моєму всесвіті - або в тебе документи в порядку, або ти ухилянт.
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09.06.2026 18:58 Відповісти
так працівники, ті що амбівалентні, зі зброєю. чи ти будеш доводити що це не правда?

а про документи ти теж серйозно???

В Україні стався резонансний інцидент з мобілізацією особи, яка має німецьке громадянство. Депутат Георгій Мазурашу повідомив, що на Буковині представники ТЦК примусово мобілізували чоловіка, який приїхав з Німеччини в гості до родичів.
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09.06.2026 19:00 Відповісти
В ТЦК своїх дебілів вистачає, це правда. Я за них нічого писати не буду, бо у нас до них власні пред'яви і цивільних не стосуються.
У нас нема працівників. Є військовослужбовці. Це раз.
Два - абсолютно переконаний, шо в тилових частинах стволи зберігаються в зброярці.
А Бахмач - це далекий тил. До ЛБЗ 130км.
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09.06.2026 19:05 Відповісти
ага, в зброярці. точно.
працівники, читай новини на цензорі. в тих новинах де про хабарі чи інші злочини - там чітко написано - працівники.
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09.06.2026 19:07 Відповісти
Максим, давай сюди, до мене - швидко зорієнтуєшся по усім нюансам
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09.06.2026 19:08 Відповісти
мої умови не змінились. 5 тисяч баксів в місяць з\п, і 500 тисяч баксів страховка на випадок поранень.
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09.06.2026 19:10 Відповісти
Хочеш сказати, що ти в два рази кращий за мене? Ух ти... Не спорю.
Можу гарантувати 2800 баксів щомісяця (ще зверху 1500 баксів за повних 30 днів на нулі, але ти постійно не витащиш) І 330 000 баксів родичам на випадок твоєї смерті.
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09.06.2026 19:22 Відповісти
я назвав ціну. я не порівнював тебе з собою.

ні, страховка повинна лежати на рахунку, який стане доступним після тяжкого поранення або після моєї смерті, а не обіцянки щось там колись виплатити.
ну і на нулі використовувати ресурс який вміє думати головою з усіх сил на той цінник що я написав - це дивне рішення.
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09.06.2026 19:24 Відповісти
Щодо ресурсу - занадто самовпевнено. До війни я формував набагато більші активи. Це перше.
Друге - ти вимагаєш оплату за те, що маєш робити добровільно безкоштовно - захищати своє.
Ми так в 22-му у війну і заходили. Ніхто не думав за гроші.
Але це ми.
Не ти.
В цьому й є різниця. Прірва між такими як ми, і такими як ти, ухілесами.
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09.06.2026 19:41 Відповісти
я вже писав що в тебе висновки зебільні?

хто тобі сказав що ти формував набагато більші активи?
я лише написав адекватну (ринкову) ціну на даний момент для даної роботи.
друге теж насмішило. держава у вигляді сбушників трохи віджала бізнес. нема чого захищати.

ти можеш думати за гроші, можеш не думати - це твоє діло. а в мене мої справи.
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09.06.2026 20:01 Відповісти
Та ні, змученим вічним рабством людям зовсім скоро буде байдуже в яку сторону стріляти
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09.06.2026 18:29 Відповісти
Мені цікаво і що? Його знову на лбз відправили?🤦 Так знову ж втіче, може будете робити спершу нормальні умови щоб звідки не тікали?
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09.06.2026 18:46 Відповісти
Ото дав, чорт...
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09.06.2026 18:54 Відповісти
О!!! Хтось поруч стріляє. От якого хрена? Нічого не жужжить, нічого не летить, чуйка мовчить.
Нахрєна стріляти поруч з цивільними? Точно треба сходити та комусь пістюлєй вставити. Воїни, блін.
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09.06.2026 19:00 Відповісти
******.. Аватар с..ука .
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09.06.2026 19:26 Відповісти
Ніхто не знає що і як було насправді. Мусорскіє рапорти ми вже знаємо чого варті. Знаю що багато хлопців які самі пійшли у 2022 захищати країну, через декілька років після неоднократних контузій та поранень, пішли в СЗЧ. І це злочин. Не їхній злочин, а злочин влади зеленого ватноголового 4 разового ухилянта. Бо саме завдання влади вирішувати питання ротації військових, придумувати як забезпечити військовослужбовцям чітко встановлені строки служби. Зелений покидьок пхався в президенти воюючої країни і якби в нього була хоч якась відповідальність, розум та повага до України, він би ніколи навіть не подумав стати президентом та ще й верховним, бо не має ані досвіду ані знань ані світогляду для цього. Але ніт, йому і на країну і на українців було ***** і зараз *****, але потужний такий *****, незламний! Відповідальність за шалену кількість СЗЧ несе влада, яка перетворила захист держави, службу в ЗСУ на покарання без строка давності для кожного, хто носить піксель.
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09.06.2026 20:10 Відповісти
Ай да красава! Герой, ёпта.
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09.06.2026 20:21 Відповісти
 
 