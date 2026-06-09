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Новости Фото СОЧ в ВСУ
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Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии открыл стрельбу из автомата на Черниговщине, - полиция. ФОТО

В городе Бахмач Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего, устроившего стрельбу из автомата из окна дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Черниговской области. Инцидент произошел вечером 8 июня. По данным следствия, к стрельбе причастен 49-летний местный житель, который является военнослужащим и находится в статусе СОЧ.

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Стрелял из окна дома

В полиции отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После сообщения о стрельбе на место происшествия прибыли правоохранители, которые установили личность стрелка и задержали его.

В Черниговской области военный в нетрезвом состоянии стрелял из автомата из окна дома
В Черниговской области военный в нетрезвом состоянии стрелял из автомата из окна дома

Изъяли автомат с глушителем

Во время обыска в жилище мужчины правоохранители обнаружили автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 мм.

Все изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу.

"В жилище злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли автомат АК-74 с глушителем, 2 магазина к нему и 17 патронов калибра 5,45 мм", – сообщили в полиции.

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Угрожает до семи лет лишения свободы

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: 

стрельба (3348) СОЧ (169) Черниговская область (1597)
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Топ комментарии
+4
тому що п'яному дядькє ветерану просто зірвало дах.
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
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09.06.2026 18:29 Ответить
+3
Дезертир качественно оснастился(см. фото).
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09.06.2026 18:13 Ответить
+3
Бичара він і є бичара. Який він військовий? Таким падлам не зброю в руки давати, а кайло окопи рити, не більше.
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09.06.2026 18:20 Ответить
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Дезертир качественно оснастился(см. фото).
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09.06.2026 18:13 Ответить
.. зараз в Україні оснастки по саме горло.
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09.06.2026 18:16 Ответить
вьол бой с условним пратівніком.
Тобто із зеленими чортами.
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09.06.2026 18:15 Ответить
Якісно упакований, якби стрілянину не влаштував, то і не знав би ніхто з ментів про нього.
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09.06.2026 18:15 Ответить
боже які сміливі, але ж ненавчені у нас мєнти!
куди стріляв ветеран зі спаленою психікою та птср???
і що, жодна ненавчена не постраждала?
зате навісили купу статей!
замість того щоб вирішувати проблему, мєнти тільки глибше копають собі яму......
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09.06.2026 18:16 Ответить
Хоча б не вбили його при затриманні, вже молодці.
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09.06.2026 18:24 Ответить
тому що п'яному дядькє ветерану просто зірвало дах.
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
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09.06.2026 18:29 Ответить
Якщо людина дурень то вона дурень всюди і у всьому...
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09.06.2026 18:17 Ответить
Злякався мабуть, ухилянт, що поруч з ним московіти-убивці, а він Родину свою від них захищає???
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09.06.2026 18:18 Ответить
Вам про попа, а ви про попову дочку!!
Маєш зброю, тоді маєш нести і відповідальність за її використання!!
Говнобородько, навів приклад її використання у ВРУ!
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09.06.2026 18:28 Ответить
Бичара він і є бичара. Який він військовий? Таким падлам не зброю в руки давати, а кайло окопи рити, не більше.
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09.06.2026 18:20 Ответить
В хаті сидів, башню зірвало
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09.06.2026 18:22 Ответить
Мабуть, діарея, від дурної голови??
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09.06.2026 18:29 Ответить
Буває. Синька.
Причому, судячи по стволу - поживший воїн. Це ж трофейний треба було обвісити, а потім додому довезти (кронштейн під пікатіні КРОН український, кацапи такого не роблять).
Якщо звалив зі штатним - мудак.
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09.06.2026 18:23 Ответить
Синька присутствует, верно. "Умные" дезертиры бегут без оружия, однако.
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09.06.2026 18:35 Ответить
хто сказав що він звалив? його в сзчшники записали вже після інцидента.
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09.06.2026 18:42 Ответить
як нудно є живу )) Люди служать де живуть.. А тут стріляй з вікна хоч до червоного ствола - цивільні лише пальцем покрутять у скроні. ПТСР, скажуть.. Бєлка, шахеди полізли по стінкам..
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09.06.2026 18:48 Ответить
всяке буває. може неофіційно ддому відпустили на пару днів. а може це бухий працівник.
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09.06.2026 18:50 Ответить
так буває, коли цивільний починає вигадувати якісь можливі версії того, в чому нічого не тямить.
Працівник....
Неофіційно відпустили...
Зі зброєю. Відпустили. Працівника...

Но комментс.
І щоб два рази не вставати. Сусідня гілка. В моєму всесвіті - або в тебе документи в порядку, або ти ухилянт.
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09.06.2026 18:58 Ответить
так працівники, ті що амбівалентні, зі зброєю. чи ти будеш доводити що це не правда?

а про документи ти теж серйозно???

В Україні стався резонансний інцидент з мобілізацією особи, яка має німецьке громадянство. Депутат Георгій Мазурашу повідомив, що на Буковині представники ТЦК примусово мобілізували чоловіка, який приїхав з Німеччини в гості до родичів.
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09.06.2026 19:00 Ответить
В ТЦК своїх дебілів вистачає, це правда. Я за них нічого писати не буду, бо у нас до них власні пред'яви і цивільних не стосуються.
У нас нема працівників. Є військовослужбовці. Це раз.
Два - абсолютно переконаний, шо в тилових частинах стволи зберігаються в зброярці.
А Бахмач - це далекий тил. До ЛБЗ 130км.
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09.06.2026 19:05 Ответить
ага, в зброярці. точно.
працівники, читай новини на цензорі. в тих новинах де про хабарі чи інші злочини - там чітко написано - працівники.
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09.06.2026 19:07 Ответить
Максим, давай сюди, до мене - швидко зорієнтуєшся по усім нюансам
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09.06.2026 19:08 Ответить
мої умови не змінились. 5 тисяч баксів в місяць з\п, і 500 тисяч баксів страховка на випадок поранень.
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09.06.2026 19:10 Ответить
Та ні, змученим вічним рабством людям зовсім скоро буде байдуже в яку сторону стріляти
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09.06.2026 18:29 Ответить
Мені цікаво і що? Його знову на лбз відправили?🤦 Так знову ж втіче, може будете робити спершу нормальні умови щоб звідки не тікали?
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09.06.2026 18:46 Ответить
Ото дав, чорт...
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09.06.2026 18:54 Ответить
О!!! Хтось поруч стріляє. От якого хрена? Нічого не жужжить, нічого не летить, чуйка мовчить.
Нахрєна стріляти поруч з цивільними? Точно треба сходити та комусь пістюлєй вставити. Воїни, блін.
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09.06.2026 19:00 Ответить
 
 