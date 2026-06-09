Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии открыл стрельбу из автомата на Черниговщине, - полиция. ФОТО
В городе Бахмач Черниговской области правоохранители задержали военнослужащего, устроившего стрельбу из автомата из окна дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Полиция Черниговской области. Инцидент произошел вечером 8 июня. По данным следствия, к стрельбе причастен 49-летний местный житель, который является военнослужащим и находится в статусе СОЧ.
Стрелял из окна дома
В полиции отмечают, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
После сообщения о стрельбе на место происшествия прибыли правоохранители, которые установили личность стрелка и задержали его.
Изъяли автомат с глушителем
Во время обыска в жилище мужчины правоохранители обнаружили автомат АК-74 с глушителем, два магазина и 17 патронов калибра 5,45 мм.
Все изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу.
"В жилище злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли автомат АК-74 с глушителем, 2 магазина к нему и 17 патронов калибра 5,45 мм", – сообщили в полиции.
Угрожает до семи лет лишения свободы
Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) и части 4 статьи 296 УКУ (хулиганство с применением огнестрельного оружия).
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
В случае доказательства вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Тобто із зеленими чортами.
куди стріляв ветеран зі спаленою психікою та птср???
і що, жодна ненавчена не постраждала?
зате навісили купу статей!
замість того щоб вирішувати проблему, мєнти тільки глибше копають собі яму......
а, як що б за справедливість, чи проти чергового мєнтовського свавілля, то навряд чи вижив би.
бо, свідки нікому не потрібні.....
Маєш зброю, тоді маєш нести і відповідальність за її використання!!
Говнобородько, навів приклад її використання у ВРУ!
Причому, судячи по стволу - поживший воїн. Це ж трофейний треба було обвісити, а потім додому довезти (кронштейн під пікатіні КРОН український, кацапи такого не роблять).
Якщо звалив зі штатним - мудак.
Працівник....
Неофіційно відпустили...
Зі зброєю. Відпустили. Працівника...
Но комментс.
І щоб два рази не вставати. Сусідня гілка. В моєму всесвіті - або в тебе документи в порядку, або ти ухилянт.
а про документи ти теж серйозно???
В Україні стався резонансний інцидент з мобілізацією особи, яка має німецьке громадянство. Депутат Георгій Мазурашу повідомив, що на Буковині представники ТЦК примусово мобілізували чоловіка, який приїхав з Німеччини в гості до родичів.
У нас нема працівників. Є військовослужбовці. Це раз.
Два - абсолютно переконаний, шо в тилових частинах стволи зберігаються в зброярці.
А Бахмач - це далекий тил. До ЛБЗ 130км.
працівники, читай новини на цензорі. в тих новинах де про хабарі чи інші злочини - там чітко написано - працівники.
Нахрєна стріляти поруч з цивільними? Точно треба сходити та комусь пістюлєй вставити. Воїни, блін.