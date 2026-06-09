У военного в СОЧ в Ровенской области обнаружили около килограмма наркотиков. ФОТО
В Ровенской области правоохранители задержали военнослужащего, который находился в розыске после самовольного оставления воинской части.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Военная служба правопорядка. По данным ВСП, военнослужащий совершил самовольное оставление воинской части в 2024 году и с тех пор находился в розыске.
Во время проверки и поверхностного осмотра личных вещей мужчины правоохранители обнаружили почтовое отправление с веществами, внешне похожими на наркотические.
Ориентировочный вес изъятого составляет около одного килограмма.
Обнаруженные вещества изъяли и передали представителям полиции для проведения экспертизы.
В правоохранительных органах отмечают, что в действиях военнослужащего усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного оборота наркотических веществ.
После завершения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
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https://m.youtube.com/watch?v=4BZnKHUdKBg
Наркота, це СМЕРТЬ!!