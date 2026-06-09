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Новости Фото СОЧ в ВСУ
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У военного в СОЧ в Ровенской области обнаружили около килограмма наркотиков. ФОТО

В Ровенской области правоохранители задержали военнослужащего, который находился в розыске после самовольного оставления воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Военная служба правопорядка. По данным ВСП, военнослужащий совершил самовольное оставление воинской части в 2024 году и с тех пор находился в розыске.

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Во время проверки и поверхностного осмотра личных вещей мужчины правоохранители обнаружили почтовое отправление с веществами, внешне похожими на наркотические.

Ориентировочный вес изъятого составляет около одного килограмма.

Обнаруженные вещества изъяли и передали представителям полиции для проведения экспертизы.

В правоохранительных органах отмечают, что в действиях военнослужащего усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного оборота наркотических веществ.

После завершения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Ровенской области у военного в СЗЧ обнаружили около килограмма наркотиков
В Ровенской области у военного в СЗЧ обнаружили около килограмма наркотиков

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Автор: 

наркотики (2166) СОЧ (169) Ровенская область (1354)
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Топ комментарии
+2
Ну от, дожилися - втекти з армії і зайнятися торгівлею наркотою в приоритеті тепер...
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09.06.2026 11:47 Ответить
+1
Так заробляв як міг..
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09.06.2026 11:44 Ответить
+1
Та все добре! ТЦК бусифікували наркомана, відкупився від служби у командира військовох частини, 1,5 роки вів свій "бізнес", але раптом попався!
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09.06.2026 11:45 Ответить
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Мёртвые Люди (с цензурой) реж. Юрий Рейнгардт
3,2 млн переглядів ·…
https://m.youtube.com/watch?v=4BZnKHUdKBg
Наркота, це СМЕРТЬ!!
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09.06.2026 11:44 Ответить
Так заробляв як міг..
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09.06.2026 11:44 Ответить
Убивав, як міг Українців?!?!?
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09.06.2026 12:40 Ответить
Та все добре! ТЦК бусифікували наркомана, відкупився від служби у командира військовох частини, 1,5 роки вів свій "бізнес", але раптом попався!
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09.06.2026 11:45 Ответить
Ну от, дожилися - втекти з армії і зайнятися торгівлею наркотою в приоритеті тепер...
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09.06.2026 11:47 Ответить
Яка ж велика подія для України - у військового, який перебував в СЗЧ виявили наркотики. А нічого, що по місту Києву декілька днів гуляв під охороною СБУ один з найнебезпечніших ворогів України, права рука і гаманець Пуйла, що найбільше профінансував цю війну - Роман Абрамович? А другий день нам "втирають", що він корисний для України і тайком зустрічалися, щоб приблизити Україну до миру? Тайно такі як Зеленський добро Україні не роблять. Скоріше за все, вони "перетирали" благополуччя самому Зе і його оточенню. Одним словом - за скількеи знову продали Україну?
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09.06.2026 11:55 Ответить
Це клоуни ненавчені підкидувати навчені. Повісили мітку наркота та й знайцши швидко.
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09.06.2026 12:19 Ответить
Ненавчені скрізь мають долю, в наркоті, порнографії, цигарках, наливайках , навіть не уявляю де вони не всунули рило, хіба що на передову не лізуть обісцяні
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09.06.2026 12:54 Ответить
Дезертир 2 роки у розшуку - хіба так важко знайти?
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09.06.2026 12:20 Ответить
дезертир працював на кацапію, підривав здоров,я українців... дезертир - зрадник!
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09.06.2026 12:51 Ответить
 
 