У военного в СОЧ в Ровенской области обнаружили около килограмма наркотиков. ФОТО

В Ровенской области правоохранители задержали военнослужащего, который находился в розыске после самовольного оставления воинской части.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Военная служба правопорядка. По данным ВСП, военнослужащий совершил самовольное оставление воинской части в 2024 году и с тех пор находился в розыске.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время проверки и поверхностного осмотра личных вещей мужчины правоохранители обнаружили почтовое отправление с веществами, внешне похожими на наркотические.

Ориентировочный вес изъятого составляет около одного килограмма.

Обнаруженные вещества изъяли и передали представителям полиции для проведения экспертизы.

В правоохранительных органах отмечают, что в действиях военнослужащего усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного оборота наркотических веществ.

После завершения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Житомире мужчина в СОЧ ножом ранил двух человек: его задержала полиция. ВИДЕО