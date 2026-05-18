В Житомире мужчина в СОЧ ножом ранил двух человек: его задержала полиция

В Житомире правоохранители задержали мужчину, который ранил ножом двух человек. По данным полиции, он находился в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Что произошло

Полицейские получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения людям.

Когда экипаж направлялся на место вызова, патрульные заметили мужчину с ножом в руках, который перебегал дорогу.

Правоохранители остановились на безопасном расстоянии, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требование, после чего его задержали.

Что известно о пострадавших

Параллельно другой экипаж получил информацию о раненом мужчине неподалеку.

Патрульные обнаружили пострадавшего с сильным кровотечением и оказали ему домедицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки.

До прибытия медиков правоохранители контролировали его состояние. Впоследствии мужчину госпитализировали.

Также известно еще об одном пострадавшем, которого увезла скорая помощь.

Что грозит задержанному

Во время установления личности полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на убийство и покушении на уголовное правонарушение.

Топ комментарии
Якби платили 5к баксів в армії, він би не був в сзч.
18.05.2026 14:48 Ответить
В 2022 році була мобілізація і сзч майже не було і з ножами чомусь ніхто не кидався на тцк, що змінилося за ці чотири роки?
18.05.2026 14:54 Ответить
Просто йшов і ні з того ні з сього накинувся? Диму без вогню не буває, а якщо він би не в сзч був то що, відпустили би?
18.05.2026 14:48 Ответить
18.05.2026 14:48 Ответить
він знав що в країні бєсчінствуєт ТЦК і вирішів нанести превентивний удар... ножем, по перехожих.
18.05.2026 14:52 Ответить
Ухилянт вбий ухилянта 🤣🤣🤣
18.05.2026 14:55 Ответить
18.05.2026 14:48 Ответить
за що затримали нещасного дезертира Робін гуда ?

він же хотів порізати ТЦКшників!

ну трішечки не дійшов ...

.
18.05.2026 14:49 Ответить
якщо в сзч після бойвих то прикро а якщо "став на лижі" як більшість то мабудь сам собі обрав стежину
18.05.2026 14:52 Ответить
Попаяло, буває. Я тому й горілки взагалі не вживаю.
18.05.2026 14:53 Ответить
Друже, ти тут вже давненько не був. Таких додіків присилають - ти таких стопудово в цивільному житті й не зустрічав ніколи. Не те шо документів нема - вони своє ім'я не завжди пам'ятають. Хай краще відразу йдуть в СЗЧ.
А попаяні - це ми. Так ми тримаємося.
18.05.2026 15:22 Ответить
18.05.2026 14:54 Ответить
а знаєте чому?бо хитровиєпаних з липовими бронями майже не було! зараз броньованих більше мільойна і більшість з них по вигаданим причинам! більше 200 тисяч студентиків старше 25и! погранців майже 100 тисяч! доглядальників- липових інвалідів та фіктивних працівників підприємств які надають відстрочку! от і ловлять все підряд бо нагадаю- у нас війна! а ще ховається молодих здорових десь мільойнів 5!
18.05.2026 15:04 Ответить
Ти забув ще про те що одне зелене прострочене чмо випустило за кордон 18..22 роки.
18.05.2026 15:06 Ответить
Буданов пояснив чому - бо інакше їх всіх вб'ють кацапи. Так і сказав прямим текстом: «Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років, ми знищимо майбутнє нашої держави, ціле покоління».
18.05.2026 15:11 Ответить
Це, як то кажуть, по Фрейду, він обмовився на рахунок призначення деяких інших поколінь. Заодно й про втрати 1 до 8 трошки натякнув.
18.05.2026 15:17 Ответить
в військовий час це саботаж! вперше в історії війн найбільш еффективна частина суспільства неприймаю участь у війні(з відмазкою це наше майбутнє і його треба берегти!) він цю молодь маринує мйже 4 роки а потім випускає!
18.05.2026 15:19 Ответить
Важливо, що це саме СЗЧ, а не, скажімо, алкоголік чи менеджер з продажу.

Прийом стереотипізації - поведінку одного правопорушника видають за типову рису всієї соціальної групи; ефективно для підтримки суспільством дискримінаційних заходів щодо представників усієї соціальної групи.
18.05.2026 15:04 Ответить
Проте чомусь цей прийом не застосовують проти хабарників з ТЦК та поліції. Дивина...
18.05.2026 15:13 Ответить
Тому що цих прийомів просто дохріна, і можна вибирати, коли і який використовувати. Як набір інструментів - відкриваєш і вибираєш) Головне - триматися і вірити офіційним джерелам інформації.
18.05.2026 15:15 Ответить
100%
18.05.2026 15:19 Ответить
Під час війни немає ніякого СЗЧ. СЗЧ - це категорія мирного часу для 18-річного строковика, який майнув через паркан частини, щоб у гастрономі портвейну випити. І покарання за таке порушення - це зазвичай гауптвахта.
Під час війни є поняття - дезертирство. І під час війни, зазвичай, дезертирство карається розстрілом.
18.05.2026 15:48 Ответить
А ККУ каже, що відмінність є. І за дезертирство не розстріл, а від 5 до 12 років. Але це українське законодавство, ви мабуть берете приклад з якогось іншого?
18.05.2026 16:01 Ответить
Цікаво, чому хоплофоби не пишуть під цією новиною "якщо дозволити вільне володіння ножами, тоді всі заріжуть один одного!"?
18.05.2026 15:15 Ответить
ножі цивільним тако заборонити !!!..а ще ножиці ..сокири ..вили

в правильному руслі працюють мусора ))
18.05.2026 15:22 Ответить
І оця ******* має в очах пересічного українця більше симпатії, аніж поліцейські, які його затримали.
Не через Сталіна українці помирали від голоду у 1932-33 рр. А через пропите бидло-дезертирів, які покинули армію УНР у 1918-19рр. і дозволили її окупувати.
І за 100 років нічого не змінилось. Всі ті довбойоби, що співчувають дезертирам, за 10-15 років можуть повторити долю українців минулого століття, що з голоду їли власних дітей.
18.05.2026 15:32 Ответить
Сралін теж кордони закрив
18.05.2026 15:38 Ответить
Вони у совку були закриті наглухо з самого початку.Почитай хто такий Карацупа.Застрелив 129 чоловік.Це були ті хто намагався втекти за кордон.
18.05.2026 16:01 Ответить
 
 