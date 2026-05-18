В Житомире мужчина в СОЧ ножом ранил двух человек: его задержала полиция

В Житомире правоохранители задержали мужчину, который ранил ножом двух человек. По данным полиции, он находился в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Что произошло

Полицейские получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения людям.

Когда экипаж направлялся на место вызова, патрульные заметили мужчину с ножом в руках, который перебегал дорогу.

Правоохранители остановились на безопасном расстоянии, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требование, после чего его задержали.

Что известно о пострадавших

Параллельно другой экипаж получил информацию о раненом мужчине неподалеку.

Патрульные обнаружили пострадавшего с сильным кровотечением и оказали ему домедицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки.

До прибытия медиков правоохранители контролировали его состояние. Впоследствии мужчину госпитализировали.

Также известно еще об одном пострадавшем, которого увезла скорая помощь.

Что грозит задержанному

Во время установления личности полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.

Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на убийство и покушении на уголовное правонарушение.

