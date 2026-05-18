В Житомире мужчина в СОЧ ножом ранил двух человек: его задержала полиция
В Житомире правоохранители задержали мужчину, который ранил ножом двух человек. По данным полиции, он находился в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Патрульная полиция Житомирской области.
Что произошло
Полицейские получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения людям.
Когда экипаж направлялся на место вызова, патрульные заметили мужчину с ножом в руках, который перебегал дорогу.
Правоохранители остановились на безопасном расстоянии, достали табельное оружие и приказали ему бросить нож. Мужчина выполнил требование, после чего его задержали.
Что известно о пострадавших
Параллельно другой экипаж получил информацию о раненом мужчине неподалеку.
Патрульные обнаружили пострадавшего с сильным кровотечением и оказали ему домедицинскую помощь – наложили турникет и окклюзионные повязки.
До прибытия медиков правоохранители контролировали его состояние. Впоследствии мужчину госпитализировали.
Также известно еще об одном пострадавшем, которого увезла скорая помощь.
Что грозит задержанному
Во время установления личности полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, самовольно покинувшее воинскую часть.
Его задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
Мужчине сообщили о подозрении по статьям о покушении на убийство и покушении на уголовное правонарушение.
він же хотів порізати ТЦКшників!
ну трішечки не дійшов ...
А попаяні - це ми. Так ми тримаємося.
Прийом стереотипізації - поведінку одного правопорушника видають за типову рису всієї соціальної групи; ефективно для підтримки суспільством дискримінаційних заходів щодо представників усієї соціальної групи.
Під час війни є поняття - дезертирство. І під час війни, зазвичай, дезертирство карається розстрілом.
в правильному руслі працюють мусора ))
Не через Сталіна українці помирали від голоду у 1932-33 рр. А через пропите бидло-дезертирів, які покинули армію УНР у 1918-19рр. і дозволили її окупувати.
І за 100 років нічого не змінилось. Всі ті довбойоби, що співчувають дезертирам, за 10-15 років можуть повторити долю українців минулого століття, що з голоду їли власних дітей.