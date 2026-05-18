У Житомирі чоловік у СЗЧ ножем поранив двох людей: його затримала поліція. ВIДЕО

У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який ножем поранив двох людей. За даними поліції, він перебував у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Патрульна поліція Житомирської області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сталося

Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень людям.

Коли екіпаж прямував на місце виклику, патрульні помітили чоловіка з ножем у руках, який перебігав дорогу.

Правоохоронці зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимогу, після чого його затримали.

Також читайте: Побив та обпалив обличчя колишній дівчині: судитимуть військового з Хмельниччини, - ДБР

Що відомо про потерпілих

Паралельно інший екіпаж отримав інформацію про пораненого чоловіка неподалік.

Патрульні виявили потерпілого із сильною кровотечею та надали йому домедичну допомогу – наклали турнікет і оклюзійні пов’язки.

До прибуття медиків правоохоронці контролювали його стан. Згодом чоловіка госпіталізували.

Також відомо ще про одного потерпілого, якого забрала швидка допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

Що загрожує затриманому

Під час встановлення особи поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про замах на вбивство та замах на кримінальне правопорушення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: СБУ затримала у Києві дезертира. ФОТО