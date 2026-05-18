У Житомирі чоловік у СЗЧ ножем поранив двох людей: його затримала поліція. ВIДЕО
У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який ножем поранив двох людей. За даними поліції, він перебував у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Патрульна поліція Житомирської області.
Що сталося
Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень людям.
Коли екіпаж прямував на місце виклику, патрульні помітили чоловіка з ножем у руках, який перебігав дорогу.
Правоохоронці зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимогу, після чого його затримали.
Що відомо про потерпілих
Паралельно інший екіпаж отримав інформацію про пораненого чоловіка неподалік.
Патрульні виявили потерпілого із сильною кровотечею та надали йому домедичну допомогу – наклали турнікет і оклюзійні пов’язки.
До прибуття медиків правоохоронці контролювали його стан. Згодом чоловіка госпіталізували.
Також відомо ще про одного потерпілого, якого забрала швидка допомога.
Що загрожує затриманому
Під час встановлення особи поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.
Його затримали в порядку статті 208 КПК України.
Чоловіку повідомили про підозру за статтями про замах на вбивство та замах на кримінальне правопорушення.
у всьому світі їх називають дезертир
він же хотів порізати ТЦКшників!
ну трішечки не дійшов ...
А попаяні - це ми. Так ми тримаємося.
Прийом стереотипізації - поведінку одного правопорушника видають за типову рису всієї соціальної групи; ефективно для підтримки суспільством дискримінаційних заходів щодо представників усієї соціальної групи.
Під час війни є поняття - дезертирство. І під час війни, зазвичай, дезертирство карається розстрілом.
в правильному руслі працюють мусора ))
Не через Сталіна українці помирали від голоду у 1932-33 рр. А через пропите бидло-дезертирів, які покинули армію УНР у 1918-19рр. і дозволили її окупувати.
І за 100 років нічого не змінилось. Всі ті довбойоби, що співчувають дезертирам, за 10-15 років можуть повторити долю українців минулого століття, що з голоду їли власних дітей.