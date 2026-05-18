У Житомирі чоловік у СЗЧ ножем поранив двох людей: його затримала поліція. ВIДЕО

У Житомирі чоловік, який перебував у СЗЧ, порізав двох людей

У Житомирі правоохоронці затримали чоловіка, який ножем поранив двох людей. За даними поліції, він перебував у розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Що сталося

Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка, який завдав тілесних ушкоджень людям.

Коли екіпаж прямував на місце виклику, патрульні помітили чоловіка з ножем у руках, який перебігав дорогу.

Правоохоронці зупинилися на безпечній відстані, дістали табельну зброю та наказали йому кинути ніж. Чоловік виконав вимогу, після чого його затримали.

Що відомо про потерпілих

Паралельно інший екіпаж отримав інформацію про пораненого чоловіка неподалік.

Патрульні виявили потерпілого із сильною кровотечею та надали йому домедичну допомогу – наклали турнікет і оклюзійні пов’язки.

До прибуття медиків правоохоронці контролювали його стан. Згодом чоловіка госпіталізували.

Також відомо ще про одного потерпілого, якого забрала швидка допомога.

Що загрожує затриманому

Під час встановлення особи поліцейські з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Чоловіку повідомили про підозру за статтями про замах на вбивство та замах на кримінальне правопорушення.

Якби платили 5к баксів в армії, він би не був в сзч.
18.05.2026 14:48 Відповісти
В 2022 році була мобілізація і сзч майже не було і з ножами чомусь ніхто не кидався на тцк, що змінилося за ці чотири роки?
18.05.2026 14:54 Відповісти
І оця ******* має в очах пересічного українця більше симпатії, аніж поліцейські, які його затримали.
Не через Сталіна українці помирали від голоду у 1932-33 рр. А через пропите бидло-дезертирів, які покинули армію УНР у 1918-19рр. і дозволили її окупувати.
І за 100 років нічого не змінилось. Всі ті довбойоби, що співчувають дезертирам, за 10-15 років можуть повторити долю українців минулого століття, що з голоду їли власних дітей.
18.05.2026 15:32 Відповісти
Просто йшов і ні з того ні з сього накинувся? Диму без вогню не буває, а якщо він би не в сзч був то що, відпустили би?
18.05.2026 14:48 Відповісти
він знав що в країні бєсчінствуєт ТЦК і вирішів нанести превентивний удар... ножем, по перехожих.
18.05.2026 14:52 Відповісти
Ухилянт вбий ухилянта 🤣🤣🤣
18.05.2026 14:55 Відповісти
"ухилянта" придумав мудрий український наріт

у всьому світі їх називають дезертир

18.05.2026 16:48 Відповісти
Ні..саме ухилянт називають..а в даному випадку це дійсно дезертир, бо він є військовим і втік з війська
18.05.2026 18:04 Відповісти
Было бы.Не у всех нервы крепкие и могут долго выдерживать войну особенно такую долгую и страшную как у нас
18.05.2026 19:10 Відповісти
за що затримали нещасного дезертира Робін гуда ?

він же хотів порізати ТЦКшників!

ну трішечки не дійшов ...

18.05.2026 14:49 Відповісти
Решил на пересичных отыграться. А если серйозно то такое будет продолжаться еще и не раз . Птср и нервишки слабые раз свалил в сзч. Видимо еще и подшофе был, Главное только мудрому нариду огнестрел легализовать еще и Дикий запад на той части Украины где нет войны и активных боевых действий нам будет обеспечен😁
18.05.2026 18:57 Відповісти
Не перший раз чую цю ментівську казочку. ЇЇ ще у СРСР розповідали. Але ж у Молдові дозволили короткоствол і ніякого Дикого Заходу там не спостерігається.
18.05.2026 20:10 Відповісти
Там и войны нет.Его можно разрешить но трлько после войны и спустя примерно 10 лет.
18.05.2026 20:58 Відповісти
так він їх і порізав, поліція просто правду не каже. какашніки зараз всі в цивільному, по двоє лазять (після роботи ще мабуть один одного в туза гатять)
18.05.2026 21:12 Відповісти
якщо в сзч після бойвих то прикро а якщо "став на лижі" як більшість то мабудь сам собі обрав стежину
18.05.2026 14:52 Відповісти
Попаяло, буває. Я тому й горілки взагалі не вживаю.
18.05.2026 14:53 Відповісти
Друже, ти тут вже давненько не був. Таких додіків присилають - ти таких стопудово в цивільному житті й не зустрічав ніколи. Не те шо документів нема - вони своє ім'я не завжди пам'ятають. Хай краще відразу йдуть в СЗЧ.
А попаяні - це ми. Так ми тримаємося.
18.05.2026 15:22 Відповісти
В 2022 році була мобілізація і сзч майже не було і з ножами чомусь ніхто не кидався на тцк, що змінилося за ці чотири роки?
а знаєте чому?бо хитровиєпаних з липовими бронями майже не було! зараз броньованих більше мільойна і більшість з них по вигаданим причинам! більше 200 тисяч студентиків старше 25и! погранців майже 100 тисяч! доглядальників- липових інвалідів та фіктивних працівників підприємств які надають відстрочку! от і ловлять все підряд бо нагадаю- у нас війна! а ще ховається молодих здорових десь мільойнів 5!
18.05.2026 15:04 Відповісти
Ти забув ще про те що одне зелене прострочене чмо випустило за кордон 18..22 роки.
18.05.2026 15:06 Відповісти
Буданов пояснив чому - бо інакше їх всіх вб'ють кацапи. Так і сказав прямим текстом: «Якщо ми просто за механізмом мобілізації заберемо всіх юнаків 18-25 років, ми знищимо майбутнє нашої держави, ціле покоління».
18.05.2026 15:11 Відповісти
Це, як то кажуть, по Фрейду, він обмовився на рахунок призначення деяких інших поколінь. Заодно й про втрати 1 до 8 трошки натякнув.
18.05.2026 15:17 Відповісти
в військовий час це саботаж! вперше в історії війн найбільш еффективна частина суспільства неприймаю участь у війні(з відмазкою це наше майбутнє і його треба берегти!) він цю молодь маринує мйже 4 роки а потім випускає!
18.05.2026 15:19 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ змінився

.
18.05.2026 16:49 Відповісти
Было .Я зню одного которого летом 2023 вместе с моим братом мобилизовали и он после трех месяцев учебки на четвертый месяц даже не прошел дал драпака. По сей день ищут хоть и живет он здесь же в селе откуда призывался
18.05.2026 19:30 Відповісти
Ну вони точково мобілізували тоді ще, з осені 2023 року почалися облави зранку в обід і трохи ввечері пару днів на тиждень, після них було відносно тихо і люди хоч якось могли працювати, зараз *******.
18.05.2026 19:35 Відповісти
Важливо, що це саме СЗЧ, а не, скажімо, алкоголік чи менеджер з продажу.

Прийом стереотипізації - поведінку одного правопорушника видають за типову рису всієї соціальної групи; ефективно для підтримки суспільством дискримінаційних заходів щодо представників усієї соціальної групи.
18.05.2026 15:04 Відповісти
Проте чомусь цей прийом не застосовують проти хабарників з ТЦК та поліції. Дивина...
18.05.2026 15:13 Відповісти
Тому що цих прийомів просто дохріна, і можна вибирати, коли і який використовувати. Як набір інструментів - відкриваєш і вибираєш) Головне - триматися і вірити офіційним джерелам інформації.
18.05.2026 15:15 Відповісти
не вигадуй відмазки,щур,щоб виправдати свою гниль і боягузливість
18.05.2026 18:19 Відповісти
18.05.2026 15:19 Відповісти
Під час війни немає ніякого СЗЧ. СЗЧ - це категорія мирного часу для 18-річного строковика, який майнув через паркан частини, щоб у гастрономі портвейну випити. І покарання за таке порушення - це зазвичай гауптвахта.
Під час війни є поняття - дезертирство. І під час війни, зазвичай, дезертирство карається розстрілом.
18.05.2026 15:48 Відповісти
А ККУ каже, що відмінність є. І за дезертирство не розстріл, а від 5 до 12 років. Але це українське законодавство, ви мабуть берете приклад з якогось іншого?
18.05.2026 16:01 Відповісти
Я ж кажу, зазвичай.
18.05.2026 17:41 Відповісти
А в яких наприклад країнах?
18.05.2026 20:53 Відповісти
Наприклад у РСЧА совєцької росії у 1917-22 рр, у СССР початку 40-х рр.
18.05.2026 21:18 Відповісти
Напрямок зрозумілий, дякую)
18.05.2026 21:19 Відповісти
Кацапы своих дезертиров стреляют и дронами бьют прямо на поле боя.Тут недавно на цензоре видео показывали Вот это я понимаю железная воинская дисциплина
18.05.2026 19:04 Відповісти
Відчуваю, що ваше користування російською мовою й захоплення російською залізною дисципліною є пов'язаними, причому це пояснює й приховане бажання повоювати до останнього українця.
18.05.2026 20:52 Відповісти
До последнего не будет это ухылянтские казочки.Миллион -максимум два придеться положить на алтарь свободы и независимости Украины .Хотя если кацапы таки захватят Украину из-за ухылесов не желающих сейчас ее защищать и отмобилизовав погонят эту биомаасу завоевывать Европу и ссср 2.0 утверждать то возможен тогда и вариант до последнего украинца мужского пола .А самки украинские им тогда уже новых русских еще нарожают вместо украинцев😆
18.05.2026 21:08 Відповісти
О, це я розумію, дякую за відвертість на рахунок кількох мільйонів на алтарє)
18.05.2026 21:21 Відповісти
Цікаво, чому хоплофоби не пишуть під цією новиною "якщо дозволити вільне володіння ножами, тоді всі заріжуть один одного!"?
18.05.2026 15:15 Відповісти
ножі цивільним тако заборонити !!!..а ще ножиці ..сокири ..вили

в правильному руслі працюють мусора ))
18.05.2026 15:22 Відповісти
Сралін теж кордони закрив
18.05.2026 15:38 Відповісти
Вони у совку були закриті наглухо з самого початку.Почитай хто такий Карацупа.Застрелив 129 чоловік.Це були ті хто намагався втекти за кордон.
18.05.2026 16:01 Відповісти
Як це вірно сказано.....Але дурнів ніщо не здатне навчити...
18.05.2026 18:15 Відповісти
Зловили мальчіка в трусіках.Поліція.Нахєра?Мудрий нарід каже що вони нічого не роблять.Нехай би ще побігав з ножем.На думку ідіотів просто так не стріляють і ножем не ріжуть.
18.05.2026 16:10 Відповісти
порізав тітушок, правильно, хай у формі рибацькій ходять
18.05.2026 16:27 Відповісти
краще б твого батяню зарізали щоб він не плодив такий.....непотріб!
18.05.2026 18:16 Відповісти
в тцк працюєш що так переживаєш? на всіх ножички знайдуться
18.05.2026 21:04 Відповісти
Я завжди тут пишу: всіх цих знедолених СЗЧ,ухилясів,ждунів треба відстрілювати ,як скажених вовків! Ця наволоч ще стільки крові невинних проллє і стільки горя принесе....
18.05.2026 18:14 Відповісти
Особливо мусора інваліди і міндічі с дерьмаками яйцеголовим баклановим в першу чергу цю нечесть
18.05.2026 19:27 Відповісти
А этого не надо было по твоему.Явная уголовка и напал даже не на тцк ,а простых пересичных громадян.Видимо хыльнув добре лишнего и не понравилось как они на него посмотрели
18.05.2026 19:35 Відповісти
ше одне лайно зелене, дивися бо вичислять, на бутилку посадять
18.05.2026 21:07 Відповісти
диви, щоб тебе не відстрілили, клоун (такий як твої шефи)
18.05.2026 21:06 Відповісти
Сто процентов ранее судимый
18.05.2026 19:15 Відповісти
На фронт цього підараса, на самі занедбані позиції!
18.05.2026 19:46 Відповісти
 
 