Побив та обпалив обличчя колишній дівчині: судитимуть військового з Хмельниччини, - ДБР
Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця з Хмельниччини, який жорстоко катував колишню дівчину за відмову вступити у "статевий зв’язок". Злочинні дії він здійснював під час несення служби, обманом заманивши потерпілу на позицію. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
У ДБР нагадали, що інцидент трапився у серпні 2025 року. Військовий мав охороняти стратегічні об’єкти на території Хмельницької області. Щоб "розважитися" на позиції, він запросив у ліс під приводом пікніку свою колишню дівчину із подругою, які якраз мешкали неподалік. Дівчата не знали, що військовий мав нести службу в той час.
Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт.
Отримавши категоричну відмову, він обурився і вирішив провчити свою знайому. Військовий більш ніж півгодини здійснював побої. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.
Відповідно до висновків експертизи потерпіла отримала численні синці та садна, а також зазначала сильного фізичного болю та психологічних страждань.
Що загрожує
Зазначається, що наразі зловмисник свою вину визнає лише частково.
За рішенням суду військовому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.
- Фігурант обвинувачується за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
А злочинця має бути ПОКАРАНО!! Око за око!! Родичі у постраждалої дівчинки чоловічої статі, ще маються??? Арматури вистачає….
люди, шо з вами?