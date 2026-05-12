Побив та обпалив обличчя колишній дівчині: судитимуть військового з Хмельниччини, - ДБР

ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю з Хмельниччини

Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця з Хмельниччини, який жорстоко катував колишню дівчину за відмову вступити у "статевий зв’язок". Злочинні дії він здійснював під час несення служби, обманом заманивши потерпілу на позицію. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

У ДБР нагадали, що інцидент трапився у серпні 2025 року. Військовий мав охороняти стратегічні об’єкти на території Хмельницької області. Щоб "розважитися" на позиції, він запросив у ліс під приводом пікніку свою колишню дівчину із подругою, які якраз мешкали неподалік. Дівчата не знали, що військовий мав нести службу в той час.

Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт.

Отримавши категоричну відмову, він обурився і вирішив провчити свою знайому. Військовий більш ніж півгодини здійснював побої. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.

Відповідно до висновків експертизи потерпіла отримала численні синці та садна, а також зазначала сильного фізичного болю та психологічних страждань.

Що загрожує

Зазначається, що наразі зловмисник свою вину визнає лише частково.

За рішенням суду військовому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

  • Фігурант обвинувачується за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).
  • Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

побиття (1058) катування (690) військовослужбовці (5163) ДБР (3917)
Гидотна Ви людина, якщо через окремий поганий випадок вирішили паплюжити і всю Україну і всі ЗСУ.
12.05.2026 16:08 Відповісти
особливо якщо воно мабуть дуже постаралося, щоб служити в глибокому тилу. Військовий сторож він, якщо по-правильному, а не військовий
12.05.2026 16:18 Відповісти
"Не всіх дурних війна вбила...".
12.05.2026 16:00 Відповісти
12.05.2026 16:08 Відповісти
12.05.2026 16:18 Відповісти
Так і тцкуні теж не військові хоч і в однострої , чкщо по правильному
12.05.2026 17:07 Відповісти
12.05.2026 16:25 Відповісти
12.05.2026 17:36 Відповісти
12.05.2026 16:00 Відповісти
12.05.2026 20:02 Відповісти
Півтора року на форумі - а так і не порозумнішав... Співчуваю... Дурню! У мене нога протезована, з 2016-го - коли ти ще в школі "горобцям дулі тикав", у вікно... І вік не мобілізаційний...
12.05.2026 20:14 Відповісти
12.05.2026 16:03 Відповісти
А він не з фракції служок у зеленського, з ВРУ ??? Там таких аналТАБУ, як грязі… Дубинський може з катлєтою поінформувати!
А злочинця має бути ПОКАРАНО!! Око за око!! Родичі у постраждалої дівчинки чоловічої статі, ще маються??? Арматури вистачає….
12.05.2026 16:04 Відповісти
АВСТРІ! ВІДЕНЬ! КАВА!
12.05.2026 16:10 Відповісти
"щось не так в датському королівстві"
люди, шо з вами?
12.05.2026 16:04 Відповісти
Потужна позиція у Хмельницькій області.💪
12.05.2026 16:08 Відповісти
Тварина. Щоб воно в тебе все відсохло назавжди.
12.05.2026 16:11 Відповісти
В "модельний бізнес" це як?? Вживання алкоголю з колишнім та подругою у лісі до ригачки?? І вона туди йшла метеликів ловити?? Чи подругу "знайомити"? Дебіл у однострої і під час несення служби запросив двох халяв на "пікнік"...Але щось пішло не так...До того де другий "кавалер"?? Чи той "воїн" один ліс охороняв?
12.05.2026 16:13 Відповісти
Яке їхало таке й здибало
12.05.2026 17:05 Відповісти
Вживала?! Ипать-колотить! Сколько раз таким ********* треба пояснювать, що незалежно що вона робить , хоч гола с раздвинутыми ногами в койке лежит, но якщо каже 'нет' то это значит нет! Надел штаны и отвалил!
12.05.2026 20:46 Відповісти
Гнида...
12.05.2026 18:43 Відповісти
 
 