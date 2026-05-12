Побив та обпалив обличчя колишній дівчині: судитимуть військового з Хмельниччини, - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо військовослужбовця з Хмельниччини, який жорстоко катував колишню дівчину за відмову вступити у "статевий зв’язок". Злочинні дії він здійснював під час несення служби, обманом заманивши потерпілу на позицію. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Що відомо

У ДБР нагадали, що інцидент трапився у серпні 2025 року. Військовий мав охороняти стратегічні об’єкти на території Хмельницької області. Щоб "розважитися" на позиції, він запросив у ліс під приводом пікніку свою колишню дівчину із подругою, які якраз мешкали неподалік. Дівчата не знали, що військовий мав нести службу в той час.

Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт.

Отримавши категоричну відмову, він обурився і вирішив провчити свою знайому. Військовий більш ніж півгодини здійснював побої. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.

Відповідно до висновків експертизи потерпіла отримала численні синці та садна, а також зазначала сильного фізичного болю та психологічних страждань.

Що загрожує

Зазначається, що наразі зловмисник свою вину визнає лише частково.

За рішенням суду військовому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Фігурант обвинувачується за фактом катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

