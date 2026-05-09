У Києві затримали громадянина РФ після смертельного нападу на Оболоні
У столиці правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у ножовому нападі. Потерпілий намагався втекти з квартири на 11-му поверсі та загинув, впавши вниз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.
За даними слідства, між двома 22-річними знайомими виникла сварка у квартирі. У ході конфлікту один із чоловіків завдав іншому кілька ударів ножем.
Поранений намагався врятуватися та вибрався через вікно квартири, однак зірвався і впав з 11 поверху. Від отриманих травм він загинув на місці ще до приїзду медиків.
Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого як колото-різані поранення, так і множинні ушкодження, характерні для падіння з великої висоти.
Підозрюваний - громадянин РФ із кримінальним минулим
Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 22-річний громадянин Росія, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.
Після інциденту він зачинився у квартирі, однак був затриманий силами поліції за підтримки спецпідрозділу.
Кримінальне провадження
Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Deutsche Wochenhau" за 1944 рік.
показували як в Берліні громадянин ссср напав з ножем на німця....
ви повірили в цей брєд ?
тоді чому по Києву розгулюють кацапи з паспортами рашки ?
.
видавпродав довідку..." Кохайтесяколітеся чорнобриві, та не з москалями.
що робить кацап з паспортом рашки в Україні ?
.
В цьому році в Україні закривають мінімум 50% шкіл, бо нема дітей, і грошей нема на утримання шкіл, де 50 дітей, всіх на автобуси хто лишився і в опорні школи (є випадки навіть 80 км в одну сторону) і на тому все. І після такого ті діти по швидкому будуть десь виїзжати після 18 років куди завгодно.
І замість мотивувати народжувати, давати умови, іпотеки і т.д., то багатьох розігнали за кордон, на 1+1 мосейчучка казала, що як круто, що заробітчани переказали більше 10 лярдів баксів, як це добре для економіки і це вже після 2014, а потім БАМ, і на одного народженого 4 померлих (це без врахування війни). І народжувати по 5 дітей зараз ніхто при розумі не буде, бо прогодувати таку родину треба відповідна з.п., велике житло, школа і т.д., а це все зараз для дуже багатьох не доступне.
І на зараз в Україні офіційно в рік зменшення населення приблизно 300 000 людей В РІК, таке місто як Житомир за рік в Україні просто ВИМИРАЄ.
І от як раз якщо не буде отих 22-річних, то Україні офіційно триндець, ну індусів завезуть.
.
.