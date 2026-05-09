У Києві затримали громадянина РФ після смертельного нападу на Оболоні

У столиці правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у ножовому нападі. Потерпілий намагався втекти з квартири на 11-му поверсі та загинув, впавши вниз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУ Нацполіції у Києві.

За даними слідства, між двома 22-річними знайомими виникла сварка у квартирі. У ході конфлікту один із чоловіків завдав іншому кілька ударів ножем.

Поранений намагався врятуватися та вибрався через вікно квартири, однак зірвався і впав з 11 поверху. Від отриманих травм він загинув на місці ще до приїзду медиків.

Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого як колото-різані поранення, так і множинні ушкодження, характерні для падіння з великої висоти.

Підозрюваний - громадянин РФ із кримінальним минулим

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 22-річний громадянин Росія, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Після інциденту він зачинився у квартирі, однак був затриманий силами поліції за підтримки спецпідрозділу.

Кримінальне провадження

Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

