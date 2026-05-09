У Києві затримали громадянина РФ після смертельного нападу на Оболоні

Ножовий напад у Києві: підозрюваного громадянина РФ затримано

У столиці правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у ножовому нападі. Потерпілий намагався втекти з квартири на 11-му поверсі та загинув, впавши вниз.

За даними слідства, між двома 22-річними знайомими виникла сварка у квартирі. У ході конфлікту один із чоловіків завдав іншому кілька ударів ножем.

Поранений намагався врятуватися та вибрався через вікно квартири, однак зірвався і впав з 11 поверху. Від отриманих травм він загинув на місці ще до приїзду медиків.

Судово-медична експертиза зафіксувала у загиблого як колото-різані поранення, так і множинні ушкодження, характерні для падіння з великої висоти.

Підозрюваний - громадянин РФ із кримінальним минулим

Правоохоронці встановили, що до інциденту причетний 22-річний громадянин Росія, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

Після інциденту він зачинився у квартирі, однак був затриманий силами поліції за підтримки спецпідрозділу.

Кримінальне провадження

Слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом прокуратури.

І який йому підар видав довідку на проживання ? З кримінальним минулим
09.05.2026 14:14 Відповісти
Один з тих підарів, яких курує філія ФСБ в Україні...
09.05.2026 14:15 Відповісти
Абсолютно всіх руских з паспортами або приїхавших з РФ потрібно в резервацію до кінця війни, так зробили американці з японцями під час ІІ-ї світової.
09.05.2026 14:18 Відповісти
вчора дивився архівні випуски
"Deutsche Wochenhau" за 1944 рік.
показували як в Берліні громадянин ссср напав з ножем на німця....

ви повірили в цей брєд ?
тоді чому по Києву розгулюють кацапи з паспортами рашки ?

.
09.05.2026 14:30 Відповісти
Та у нас пів генпрокуратури з паспортами рашки. 🤣
09.05.2026 16:01 Відповісти
У владі дуже багато в свій час отримали другий паспорт в рашці, і до 2014 це взагалі була стандартна практика у владі і її оточенні. Багато навіть хизувалися цим на камеру. Та ж повалій у свій час махала паспортом рф і лорк і особливо свита часів яника і т.д. Дуже багато нерухомості в Україні оформлені на москалів по їх паспортах, знайома працювала в РЕМ в Житомирі там дуже багато москалів купувати собі житла в новобудовах, а в Києві значить ще більше і нічого, не конфіскують на користь бійців ЗСУ, чекають, але копії паспортів є багато де і нема проблем визначити яка нерухомість є власністю москалів, забрати і передати бійцям ЗСУ. Але ж ...
09.05.2026 19:30 Відповісти
Який-який? - Украинский, або хохляцький - як Вам подобаеться.
09.05.2026 14:41 Відповісти
".. підар видав продав довідку..."
09.05.2026 14:44 Відповісти
Той же самий що вимагає депортації на розтерзання ***** бійців батів які воюють за Україну, громадян білорашки та рашки..міграційна служба це російська агентура
09.05.2026 16:44 Відповісти
Там писали, що обоє (і наш, і москаль) наріками були і щось не поділили...
09.05.2026 14:14 Відповісти
Не дивно.
09.05.2026 14:17 Відповісти
Кохайтеся колітеся чорнобриві, та не з москалями.
09.05.2026 14:20 Відповісти
👍
09.05.2026 14:30 Відповісти
09.05.2026 14:39 Відповісти
та то пох !

що робить кацап з паспортом рашки в Україні ?

.
09.05.2026 14:31 Відповісти
Спокійно проживає, і ніяких питань…
09.05.2026 15:02 Відповісти
І завжди має "льохкій заработок ф тєлєгє на дозу".
09.05.2026 16:39 Відповісти
На побєдабєсіє, мабуть, приперся до зеленського, на шашлики з вагнерівцями??!?!?
09.05.2026 14:16 Відповісти
Так і дивом не був бусифікоааний ні разу, хоча часом до бусика незламності і заброньовані і військові потрапляють. Таке враження, що цих осіб спєцом тримають в Україні.
09.05.2026 14:17 Відповісти
Ой не дочитав, вибачте тож " дитятко" 22 річне.
09.05.2026 14:19 Відповісти
В 22 роки в армію ще не можна. Поки продавайте наркотики.
09.05.2026 14:32 Відповісти
В нього броня по паспорту з куркою. А по факту чому не бусярять 2022, бо це покоління налічує загалом десь 700 000 людей ВСІХ загалом і якщо їх винищити, то всього через 20 років Україна виродиться як нація в принципі.

В цьому році в Україні закривають мінімум 50% шкіл, бо нема дітей, і грошей нема на утримання шкіл, де 50 дітей, всіх на автобуси хто лишився і в опорні школи (є випадки навіть 80 км в одну сторону) і на тому все. І після такого ті діти по швидкому будуть десь виїзжати після 18 років куди завгодно.

І замість мотивувати народжувати, давати умови, іпотеки і т.д., то багатьох розігнали за кордон, на 1+1 мосейчучка казала, що як круто, що заробітчани переказали більше 10 лярдів баксів, як це добре для економіки і це вже після 2014, а потім БАМ, і на одного народженого 4 померлих (це без врахування війни). І народжувати по 5 дітей зараз ніхто при розумі не буде, бо прогодувати таку родину треба відповідна з.п., велике житло, школа і т.д., а це все зараз для дуже багатьох не доступне.

І на зараз в Україні офіційно в рік зменшення населення приблизно 300 000 людей В РІК, таке місто як Житомир за рік в Україні просто ВИМИРАЄ.

І от як раз якщо не буде отих 22-річних, то Україні офіційно триндець, ну індусів завезуть.
09.05.2026 19:39 Відповісти
у нього броня проти ТЦК - паспорт рашки.

.
09.05.2026 14:33 Відповісти
А зебілів на фронт всіх .
09.05.2026 14:19 Відповісти
Geschissen !

.
09.05.2026 14:34 Відповісти
,А еще лучше в так любимые ими штрафбаты и под заградотрядами в штурмы на окопы братушек😆
09.05.2026 15:34 Відповісти
Дітя гор. Мабуть який чеченець, даг, абхазець чи осетин. На біса їх під час війни взагалі в Україну пускати?!
09.05.2026 14:21 Відповісти
що вони ти роблять з паспортами курей?
09.05.2026 14:27 Відповісти
"22-річний громадянин Росія, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. " - фєєрічно, *****.
09.05.2026 14:31 Відповісти
Рашист, наркоман. Довідка на проживання? ПІСЕЦ.
09.05.2026 14:31 Відповісти
През нарк з хз якими паспортами окрім українського і нічо .А то ти прям пісец побачив.
09.05.2026 14:33 Відповісти
Світло сині посварилися ....буває...любов
09.05.2026 15:01 Відповісти
09.05.2026 15:19 Відповісти
Цікаво хто йому надавав дозвіл на проживання і за який хабар?
09.05.2026 15:36 Відповісти
Мабуть щоб його квартиру обшукати, треба дозвіл у фсбшників отримати, бо це явочна квартира, а він працівник фсб
09.05.2026 17:33 Відповісти
Это просто пздц полный...что делают граждане страны агрессора здесь,спустя 4 года войны..с кримальным прошлым к тому же..Это что за дичь??ФСБ там всех на учет...при въезде-телефоны полная проверка на спец. оборудовании,детекторы лжи и много чего...со слов и рассказов,кто пытался заехать на оккупированные...к себе домой...бывший дом..Депортации,запреты на въезд на 20,50 лет...Здесь блд...никому ничего накуй не надо...руснявые покемоны,табунами ходят,нарики..режут людей...Слов нет..Это просто пздц-пздц-пздц...какие могут быть посвідки??Они как минимум должны быть на спецучете,все владельцы рус..паспорта,как минимум до окончания войны..я имею ввиду,с истинным паспортом,а не навязанным на украинских территориях насильно..
09.05.2026 18:02 Відповісти
Державна міграційна служба України видає дозволи на проживання не тим, хто потрібен Україні, а різним...
09.05.2026 18:48 Відповісти
Ця москальська ******* доволі комфортно почувається у Києві.
09.05.2026 19:20 Відповісти
 
 