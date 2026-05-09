В Киеве задержали гражданина РФ после смертельного нападения на Оболони

В столице правоохранители задержали гражданина России, подозреваемого в нападении с ножом. Пострадавший пытался сбежать из квартиры на 11-м этаже и погиб, упав вниз.

По данным следствия, между двумя 22-летними знакомыми возникла ссора в квартире. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом.

Раненый пытался спастись и выбрался через окно квартиры, однако сорвался и упал с 11 этажа. От полученных травм он скончался на месте еще до приезда медиков.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего как колото-резаные ранения, так и множественные повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Подозреваемый — гражданин РФ с криминальным прошлым

Правоохранители установили, что к инциденту причастен 22-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Украине и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

После инцидента он заперся в квартире, однако был задержан силами полиции при поддержке спецподразделения.

Уголовное производство

Следователи квалифицировали происшествие как покушение на умышленное убийство.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

І який йому підар видав довідку на проживання ? З кримінальним минулим
09.05.2026 14:14 Ответить
Один з тих підарів, яких курує філія ФСБ в Україні...
09.05.2026 14:15 Ответить
Абсолютно всіх руских з паспортами або приїхавших з РФ потрібно в резервацію до кінця війни, так зробили американці з японцями під час ІІ-ї світової.
09.05.2026 14:18 Ответить
вчора дивився архівні випуски
"Deutsche Wochenhau" за 1944 рік.
показували як в Берліні громадянин ссср напав з ножем на німця....

ви повірили в цей брєд ?
тоді чому по Києву розгулюють кацапи з паспортами рашки ?

.
09.05.2026 14:30 Ответить
Та у нас пів генпрокуратури з паспортами рашки. 🤣
09.05.2026 16:01 Ответить
У владі дуже багато в свій час отримали другий паспорт в рашці, і до 2014 це взагалі була стандартна практика у владі і її оточенні. Багато навіть хизувалися цим на камеру. Та ж повалій у свій час махала паспортом рф і лорк і особливо свита часів яника і т.д. Дуже багато нерухомості в Україні оформлені на москалів по їх паспортах, знайома працювала в РЕМ в Житомирі там дуже багато москалів купувати собі житла в новобудовах, а в Києві значить ще більше і нічого, не конфіскують на користь бійців ЗСУ, чекають, але копії паспортів є багато де і нема проблем визначити яка нерухомість є власністю москалів, забрати і передати бійцям ЗСУ. Але ж ...
09.05.2026 19:30 Ответить
Який-який? - Украинский, або хохляцький - як Вам подобаеться.
09.05.2026 14:41 Ответить
".. підар видав продав довідку..."
09.05.2026 14:44 Ответить
Той же самий що вимагає депортації на розтерзання ***** бійців батів які воюють за Україну, громадян білорашки та рашки..міграційна служба це російська агентура
09.05.2026 16:44 Ответить
Там писали, що обоє (і наш, і москаль) наріками були і щось не поділили...
09.05.2026 14:14 Ответить
Не дивно.
09.05.2026 14:17 Ответить
Кохайтеся колітеся чорнобриві, та не з москалями.
09.05.2026 14:20 Ответить
09.05.2026 14:30 Ответить
09.05.2026 14:39 Ответить
та то пох !

що робить кацап з паспортом рашки в Україні ?

.
09.05.2026 14:31 Ответить
Спокійно проживає, і ніяких питань…
09.05.2026 15:02 Ответить
І завжди має "льохкій заработок ф тєлєгє на дозу".
09.05.2026 16:39 Ответить
На побєдабєсіє, мабуть, приперся до зеленського, на шашлики з вагнерівцями??!?!?
09.05.2026 14:16 Ответить
Так і дивом не був бусифікоааний ні разу, хоча часом до бусика незламності і заброньовані і військові потрапляють. Таке враження, що цих осіб спєцом тримають в Україні.
09.05.2026 14:17 Ответить
Ой не дочитав, вибачте тож " дитятко" 22 річне.
09.05.2026 14:19 Ответить
В 22 роки в армію ще не можна. Поки продавайте наркотики.
09.05.2026 14:32 Ответить
В нього броня по паспорту з куркою. А по факту чому не бусярять 2022, бо це покоління налічує загалом десь 700 000 людей ВСІХ загалом і якщо їх винищити, то всього через 20 років Україна виродиться як нація в принципі.

В цьому році в Україні закривають мінімум 50% шкіл, бо нема дітей, і грошей нема на утримання шкіл, де 50 дітей, всіх на автобуси хто лишився і в опорні школи (є випадки навіть 80 км в одну сторону) і на тому все. І після такого ті діти по швидкому будуть десь виїзжати після 18 років куди завгодно.

І замість мотивувати народжувати, давати умови, іпотеки і т.д., то багатьох розігнали за кордон, на 1+1 мосейчучка казала, що як круто, що заробітчани переказали більше 10 лярдів баксів, як це добре для економіки і це вже після 2014, а потім БАМ, і на одного народженого 4 померлих (це без врахування війни). І народжувати по 5 дітей зараз ніхто при розумі не буде, бо прогодувати таку родину треба відповідна з.п., велике житло, школа і т.д., а це все зараз для дуже багатьох не доступне.

І на зараз в Україні офіційно в рік зменшення населення приблизно 300 000 людей В РІК, таке місто як Житомир за рік в Україні просто ВИМИРАЄ.

І от як раз якщо не буде отих 22-річних, то Україні офіційно триндець, ну індусів завезуть.
09.05.2026 19:39 Ответить
у нього броня проти ТЦК - паспорт рашки.

.
09.05.2026 14:33 Ответить
А зебілів на фронт всіх .
09.05.2026 14:19 Ответить
Geschissen !

.
09.05.2026 14:34 Ответить
,А еще лучше в так любимые ими штрафбаты и под заградотрядами в штурмы на окопы братушек😆
09.05.2026 15:34 Ответить
Дітя гор. Мабуть який чеченець, даг, абхазець чи осетин. На біса їх під час війни взагалі в Україну пускати?!
09.05.2026 14:21 Ответить
що вони ти роблять з паспортами курей?
09.05.2026 14:27 Ответить
"22-річний громадянин Росія, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. " - фєєрічно, *****.
09.05.2026 14:31 Ответить
Рашист, наркоман. Довідка на проживання? ПІСЕЦ.
09.05.2026 14:31 Ответить
През нарк з хз якими паспортами окрім українського і нічо .А то ти прям пісец побачив.
09.05.2026 14:33 Ответить
Світло сині посварилися ....буває...любов
09.05.2026 15:01 Ответить
09.05.2026 15:19 Ответить
Цікаво хто йому надавав дозвіл на проживання і за який хабар?
09.05.2026 15:36 Ответить
Мабуть щоб його квартиру обшукати, треба дозвіл у фсбшників отримати, бо це явочна квартира, а він працівник фсб
09.05.2026 17:33 Ответить
Это просто пздц полный...что делают граждане страны агрессора здесь,спустя 4 года войны..с кримальным прошлым к тому же..Это что за дичь??ФСБ там всех на учет...при въезде-телефоны полная проверка на спец. оборудовании,детекторы лжи и много чего...со слов и рассказов,кто пытался заехать на оккупированные...к себе домой...бывший дом..Депортации,запреты на въезд на 20,50 лет...Здесь блд...никому ничего накуй не надо...руснявые покемоны,табунами ходят,нарики..режут людей...Слов нет..Это просто пздц-пздц-пздц...какие могут быть посвідки??Они как минимум должны быть на спецучете,все владельцы рус..паспорта,как минимум до окончания войны..я имею ввиду,с истинным паспортом,а не навязанным на украинских территориях насильно..
09.05.2026 18:02 Ответить
Державна міграційна служба України видає дозволи на проживання не тим, хто потрібен Україні, а різним...
09.05.2026 18:48 Ответить
Ця москальська ******* доволі комфортно почувається у Києві.
09.05.2026 19:20 Ответить
 
 