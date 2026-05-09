В Киеве задержали гражданина РФ после смертельного нападения на Оболони

В столице правоохранители задержали гражданина России, подозреваемого в нападении с ножом. Пострадавший пытался сбежать из квартиры на 11-м этаже и погиб, упав вниз.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.

По данным следствия, между двумя 22-летними знакомыми возникла ссора в квартире. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом.

Раненый пытался спастись и выбрался через окно квартиры, однако сорвался и упал с 11 этажа. От полученных травм он скончался на месте еще до приезда медиков.

Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего как колото-резаные ранения, так и множественные повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Подозреваемый — гражданин РФ с криминальным прошлым

Правоохранители установили, что к инциденту причастен 22-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Украине и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

После инцидента он заперся в квартире, однако был задержан силами полиции при поддержке спецподразделения.

Уголовное производство

Следователи квалифицировали происшествие как покушение на умышленное убийство.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

