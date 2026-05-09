В Киеве задержали гражданина РФ после смертельного нападения на Оболони
В столице правоохранители задержали гражданина России, подозреваемого в нападении с ножом. Пострадавший пытался сбежать из квартиры на 11-м этаже и погиб, упав вниз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве.
По данным следствия, между двумя 22-летними знакомыми возникла ссора в квартире. В ходе конфликта один из мужчин нанес другому несколько ударов ножом.
Раненый пытался спастись и выбрался через окно квартиры, однако сорвался и упал с 11 этажа. От полученных травм он скончался на месте еще до приезда медиков.
Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у погибшего как колото-резаные ранения, так и множественные повреждения, характерные для падения с большой высоты.
Подозреваемый — гражданин РФ с криминальным прошлым
Правоохранители установили, что к инциденту причастен 22-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Украине и ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.
После инцидента он заперся в квартире, однако был задержан силами полиции при поддержке спецподразделения.
Уголовное производство
Следователи квалифицировали происшествие как покушение на умышленное убийство.
Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Deutsche Wochenhau" за 1944 рік.
показували як в Берліні громадянин ссср напав з ножем на німця....
ви повірили в цей брєд ?
тоді чому по Києву розгулюють кацапи з паспортами рашки ?
.
видавпродав довідку..." Кохайтесяколітеся чорнобриві, та не з москалями.
що робить кацап з паспортом рашки в Україні ?
.
В цьому році в Україні закривають мінімум 50% шкіл, бо нема дітей, і грошей нема на утримання шкіл, де 50 дітей, всіх на автобуси хто лишився і в опорні школи (є випадки навіть 80 км в одну сторону) і на тому все. І після такого ті діти по швидкому будуть десь виїзжати після 18 років куди завгодно.
І замість мотивувати народжувати, давати умови, іпотеки і т.д., то багатьох розігнали за кордон, на 1+1 мосейчучка казала, що як круто, що заробітчани переказали більше 10 лярдів баксів, як це добре для економіки і це вже після 2014, а потім БАМ, і на одного народженого 4 померлих (це без врахування війни). І народжувати по 5 дітей зараз ніхто при розумі не буде, бо прогодувати таку родину треба відповідна з.п., велике житло, школа і т.д., а це все зараз для дуже багатьох не доступне.
І на зараз в Україні офіційно в рік зменшення населення приблизно 300 000 людей В РІК, таке місто як Житомир за рік в Україні просто ВИМИРАЄ.
І от як раз якщо не буде отих 22-річних, то Україні офіційно триндець, ну індусів завезуть.
.
.