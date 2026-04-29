УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8632 відвідувача онлайн
Новини Напад на людей
2 447 25

Побив колишню й обпалив їй обличчя - військовослужбовцю з Хмельниччини повідомлено про підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, що охороняє стратегічні об’єкти та має правоохоронні повноваження.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За даними слідства, наприкінці серпня 2025 року він ніс службу на позиції в Хмельницькій області та запросив туди знайому дівчину, з якою раніше зустрічався. Вона приїхала разом із подругою в ліс, не знаючи, що це місце несення служби.

Після того як дівчата зайшли до бліндажа, військовий запропонував їм повечеряти. Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт.

Отримавши відмову, чоловік почав бити дівчину. Побиття тривало понад пів години. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.

Експерти підтвердили: крім численних синців та саден, потерпіла зазнала сильного фізичного болю та психологічних страждань.

Підозра

  • Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України — катування. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

Автор: 

побиття (1044) військовослужбовці (5130) ДБР (3889) Хмельницька область (1069)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Ага. Постраждала гадала, що вона з подругою запрошені на літературний вечір, а тут таке...
показати весь коментар
29.04.2026 16:22 Відповісти
+7
показати весь коментар
29.04.2026 16:53 Відповісти
+5
Модель розпивала горілку в бліндажі? Как романтічна
показати весь коментар
29.04.2026 16:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Ну от подобаються дівчаткам ********, що тут поробиш.
А потім вони щиро дивуються, як же так трапилося.
Шкода дівчину, сподіваюся, лікарі "відремонтують вітрину".
показати весь коментар
29.04.2026 16:33 Відповісти
👍
показати весь коментар
29.04.2026 16:42 Відповісти
А шо такоє?Літературні читанння у лісі у бліндажі +чуть чуть алкоголя для створення романтичного настрою.Но шото пошло не так.

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
показати весь коментар
29.04.2026 16:40 Відповісти
Збірку поезій Єсєніна я ще школярем зміняв на підручник для військових ВУЗів "Военная психология".
А ще я пам'ятаю:
"Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, Целовался на кухне с обоими."
А ще я пам'ятаю фільм-балет "Баришня і хулиган" на музику Шостаковича і навіть німий фільм 18 року за сценарієм Маяковського (якого у ті ж шкільні роки чомусь ненавидів)...
показати весь коментар
29.04.2026 16:50 Відповісти
сидели, спокойно выпивали.

драка началась после слов:-"В этюдной семантике Тютчева не всё так однозначно".
показати весь коментар
29.04.2026 16:51 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
29.04.2026 17:00 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 17:07 Відповісти
Постраждала була вражена понтами спецслужбовця, і так далі.
показати весь коментар
29.04.2026 16:45 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 16:53 Відповісти
"...кроме команды ложись!"..
показати весь коментар
29.04.2026 18:02 Відповісти
Виродок!
Під требунал та до стінки, за законами особливого періоду!
показати весь коментар
29.04.2026 16:28 Відповісти
Поїхала із колишнім у ліс бухати - ну що може піти не так?
показати весь коментар
29.04.2026 16:57 Відповісти
"одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю" - просто вона виявилася трохи розумнішою.
показати весь коментар
29.04.2026 17:07 Відповісти
та може просто поблювати захотілось
показати весь коментар
29.04.2026 17:09 Відповісти
А от все взяло й пішло не так!
показати весь коментар
29.04.2026 22:50 Відповісти
сама намазана прокурена .гляди дождешься у меня
показати весь коментар
29.04.2026 16:28 Відповісти
Модель розпивала горілку в бліндажі? Как романтічна
показати весь коментар
29.04.2026 16:40 Відповісти
Яка модель, така і романтика...
показати весь коментар
29.04.2026 17:02 Відповісти
Чуток симпатишніше абізяни - і ти вже мадель! 😂
показати весь коментар
29.04.2026 17:05 Відповісти
мущіна має бути трохи красивішим абізяни

з якою він живе
показати весь коментар
29.04.2026 17:11 Відповісти
Якась колишня (чи то дівчина чи то дружина) приперлась на позицію до військового пиячити. Як підсумок, військовий отрамує термін увязнення, а колишня через тиждень припреться пиячити до іншого. Чоловіки - не слід калічити своє життя після своїх дій по відношенню до таких ось колишніх....!
показати весь коментар
29.04.2026 18:35 Відповісти
Модельний бізнес в Хмельницькій області? Париж і Мілан курять.
показати весь коментар
29.04.2026 18:53 Відповісти
Дівчина розказує подрузі:
-Вчора подзвонив якийсь незнайомець і запропонував зустрітись. Опівночі. На цвинтарі. Уявляєш?! Придурок якийсь!.. Так і не прийшов...
показати весь коментар
29.04.2026 20:31 Відповісти
 
 