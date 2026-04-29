Побив колишню й обпалив їй обличчя - військовослужбовцю з Хмельниччини повідомлено про підозру, - ДБР

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю підрозділу, що охороняє стратегічні об’єкти та має правоохоронні повноваження.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Що відомо?

За даними слідства, наприкінці серпня 2025 року він ніс службу на позиції в Хмельницькій області та запросив туди знайому дівчину, з якою раніше зустрічався. Вона приїхала разом із подругою в ліс, не знаючи, що це місце несення служби.

Після того як дівчата зайшли до бліндажа, військовий запропонував їм повечеряти. Вони вживали алкоголь, одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю. Фігурант залишився зі своєю колишньою наодинці. Він почав тиснути на неї, вимагав відновити стосунки та вступити з ним у статевий контакт.

Отримавши відмову, чоловік почав бити дівчину. Побиття тривало понад пів години. Після цього, знаючи, що вона працює в модельному бізнесі, він обпалив їй обличчя недопалком.

Експерти підтвердили: крім численних синців та саден, потерпіла зазнала сильного фізичного болю та психологічних страждань.

Підозра

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України — катування. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права застави. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

