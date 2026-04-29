РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости Нападение на людей
2 423 25

Избил бывшую и обжег ей лицо - военнослужащему из Хмельницкой области сообщено о подозрении, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из Хмельницкой области

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему подразделения, охраняющего стратегические объекты и обладающего правоохранительными полномочиями.

Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным следствия, в конце августа 2025 года он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался. Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы.

После того как девушки зашли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей бывшей наедине. Он начал давить на нее, требовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт.

Получив отказ, мужчина начал избивать девушку. Избиение продолжалось более получаса. После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком.

Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания.

Подозрение

  • Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины - истязание. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.

Автор: 

избиение (9613) военнослужащие (6436) ГБР (3387) Хмельницкая область (1048)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ага. Постраждала гадала, що вона з подругою запрошені на літературний вечір, а тут таке...
показать весь комментарий
29.04.2026 16:22 Ответить
+7
показать весь комментарий
29.04.2026 16:53 Ответить
+5
Модель розпивала горілку в бліндажі? Как романтічна
показать весь комментарий
29.04.2026 16:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.04.2026 16:22 Ответить
Ну от подобаються дівчаткам ********, що тут поробиш.
А потім вони щиро дивуються, як же так трапилося.
Шкода дівчину, сподіваюся, лікарі "відремонтують вітрину".
показать весь комментарий
29.04.2026 16:33 Ответить
👍
показать весь комментарий
29.04.2026 16:42 Ответить
А шо такоє?Літературні читанння у лісі у бліндажі +чуть чуть алкоголя для створення романтичного настрою.Но шото пошло не так.

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:40 Ответить
Збірку поезій Єсєніна я ще школярем зміняв на підручник для військових ВУЗів "Военная психология".
А ще я пам'ятаю:
"Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, Целовался на кухне с обоими."
А ще я пам'ятаю фільм-балет "Баришня і хулиган" на музику Шостаковича і навіть німий фільм 18 року за сценарієм Маяковського (якого у ті ж шкільні роки чомусь ненавидів)...
показать весь комментарий
29.04.2026 16:50 Ответить
сидели, спокойно выпивали.

драка началась после слов:-"В этюдной семантике Тютчева не всё так однозначно".
показать весь комментарий
29.04.2026 16:51 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
29.04.2026 17:00 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 17:07 Ответить
Постраждала була вражена понтами спецслужбовця, і так далі.
показать весь комментарий
29.04.2026 16:45 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 16:53 Ответить
"...кроме команды ложись!"..
показать весь комментарий
29.04.2026 18:02 Ответить
Виродок!
Під требунал та до стінки, за законами особливого періоду!
показать весь комментарий
29.04.2026 16:28 Ответить
Поїхала із колишнім у ліс бухати - ну що може піти не так?
показать весь комментарий
29.04.2026 16:57 Ответить
"одній з дівчат стало зле і вона вийшла на вулицю" - просто вона виявилася трохи розумнішою.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:07 Ответить
та може просто поблювати захотілось
показать весь комментарий
29.04.2026 17:09 Ответить
А от все взяло й пішло не так!
показать весь комментарий
29.04.2026 22:50 Ответить
сама намазана прокурена .гляди дождешься у меня
показать весь комментарий
29.04.2026 16:28 Ответить
показать весь комментарий
29.04.2026 16:40 Ответить
Яка модель, така і романтика...
показать весь комментарий
29.04.2026 17:02 Ответить
Чуток симпатишніше абізяни - і ти вже мадель! 😂
показать весь комментарий
29.04.2026 17:05 Ответить
мущіна має бути трохи красивішим абізяни

з якою він живе
показать весь комментарий
29.04.2026 17:11 Ответить
Якась колишня (чи то дівчина чи то дружина) приперлась на позицію до військового пиячити. Як підсумок, військовий отрамує термін увязнення, а колишня через тиждень припреться пиячити до іншого. Чоловіки - не слід калічити своє життя після своїх дій по відношенню до таких ось колишніх....!
показать весь комментарий
29.04.2026 18:35 Ответить
Модельний бізнес в Хмельницькій області? Париж і Мілан курять.
показать весь комментарий
29.04.2026 18:53 Ответить
Дівчина розказує подрузі:
-Вчора подзвонив якийсь незнайомець і запропонував зустрітись. Опівночі. На цвинтарі. Уявляєш?! Придурок якийсь!.. Так і не прийшов...
показать весь комментарий
29.04.2026 20:31 Ответить
 
 