Избил бывшую и обжег ей лицо - военнослужащему из Хмельницкой области сообщено о подозрении, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему подразделения, охраняющего стратегические объекты и обладающего правоохранительными полномочиями.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным следствия, в конце августа 2025 года он нес службу на позиции в Хмельницкой области и пригласил туда знакомую девушку, с которой ранее встречался. Она приехала вместе с подругой в лес, не зная, что это место несения службы.
После того как девушки зашли в блиндаж, военный предложил им поужинать. Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей бывшей наедине. Он начал давить на нее, требовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт.
Получив отказ, мужчина начал избивать девушку. Избиение продолжалось более получаса. После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком.
Эксперты подтвердили: кроме многочисленных синяков и ссадин, потерпевшая испытала сильную физическую боль и психологические страдания.
Подозрение
- Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 127 УК Украины - истязание. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права залога. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
А потім вони щиро дивуються, як же так трапилося.
Шкода дівчину, сподіваюся, лікарі "відремонтують вітрину".
