Избил и обжег лицо бывшей девушке: будут судить военного из Хмельницкой области, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении военнослужащему из Хмельницкой области

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего из Хмельницкой области, который жестоко наказал бывшую девушку за отказ вступить в "половую связь". Преступные действия он совершал во время несения службы, обманным путем заманив потерпевшую на позицию. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Что известно

В ГБР напомнили, что инцидент произошел в августе 2025 года. Военный должен был охранять стратегические объекты на территории Хмельницкой области. Чтобы "развлечься" на позиции, он пригласил в лес под предлогом пикника свою бывшую девушку с подругой, которые как раз жили неподалеку. Девушки не знали, что военный должен был нести службу в то время.

Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей бывшей наедине. Он начал давить на нее, требовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт.

Получив категорический отказ, он возмутился и решил проучить свою знакомую. Военный более получаса избивал ее. После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшая получила многочисленные синяки и ссадины, а также отметила сильную физическую боль и психологические страдания.

Что грозит

Отмечается, что на данный момент злоумышленник признает свою вину лишь частично.

По решению суда военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

  • Фигурант обвиняется по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины).
  • Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Автор: 

избиение (9626) пытки (914) военнослужащие (6460) ГБР (3402)
Гидотна Ви людина, якщо через окремий поганий випадок вирішили паплюжити і всю Україну і всі ЗСУ.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:08 Ответить
особливо якщо воно мабуть дуже постаралося, щоб служити в глибокому тилу. Військовий сторож він, якщо по-правильному, а не військовий
показать весь комментарий
12.05.2026 16:18 Ответить
Так і тцкуні теж не військові хоч і в однострої , чкщо по правильному
показать весь комментарий
12.05.2026 17:07 Ответить
Макагоном тобі по всій храпі, і за однострій і за країну.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:25 Ответить
Підор ти обісраний, якщо порівнюєш Україну з цим випадком.
показать весь комментарий
12.05.2026 17:36 Ответить
"Не всіх дурних війна вбила...".
показать весь комментарий
12.05.2026 16:00 Ответить
дивись і до тебе може черга дійти , взнаєш що таке посадку штурмувати
показать весь комментарий
12.05.2026 20:02 Ответить
Півтора року на форумі - а так і не порозумнішав... Співчуваю... Дурню! У мене нога протезована, з 2016-го - коли ти ще в школі "горобцям дулі тикав", у вікно... І вік не мобілізаційний...
показать весь комментарий
12.05.2026 20:14 Ответить
Козляра. Як таких носить свята земля.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:03 Ответить
А він не з фракції служок у зеленського, з ВРУ ??? Там таких аналТАБУ, як грязі… Дубинський може з катлєтою поінформувати!
А злочинця має бути ПОКАРАНО!! Око за око!! Родичі у постраждалої дівчинки чоловічої статі, ще маються??? Арматури вистачає….
показать весь комментарий
12.05.2026 16:04 Ответить
мало їх, тебе чекають, з остмаркщини на підмогу.
АВСТРІ! ВІДЕНЬ! КАВА!
показать весь комментарий
12.05.2026 16:10 Ответить
"щось не так в датському королівстві"
люди, шо з вами?
показать весь комментарий
12.05.2026 16:04 Ответить
Потужна позиція у Хмельницькій області.💪
показать весь комментарий
12.05.2026 16:08 Ответить
Тварина. Щоб воно в тебе все відсохло назавжди.
показать весь комментарий
12.05.2026 16:11 Ответить
В "модельний бізнес" це як?? Вживання алкоголю з колишнім та подругою у лісі до ригачки?? І вона туди йшла метеликів ловити?? Чи подругу "знайомити"? Дебіл у однострої і під час несення служби запросив двох халяв на "пікнік"...Але щось пішло не так...До того де другий "кавалер"?? Чи той "воїн" один ліс охороняв?
показать весь комментарий
12.05.2026 16:13 Ответить
Яке їхало таке й здибало
показать весь комментарий
12.05.2026 17:05 Ответить
Вживала?! Ипать-колотить! Сколько раз таким ********* треба пояснювать, що незалежно що вона робить , хоч гола с раздвинутыми ногами в койке лежит, но якщо каже 'нет' то это значит нет! Надел штаны и отвалил!
показать весь комментарий
12.05.2026 20:46 Ответить
Гнида...
показать весь комментарий
12.05.2026 18:43 Ответить
 
 