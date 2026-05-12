Избил и обжег лицо бывшей девушке: будут судить военного из Хмельницкой области, - ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего из Хмельницкой области, который жестоко наказал бывшую девушку за отказ вступить в "половую связь". Преступные действия он совершал во время несения службы, обманным путем заманив потерпевшую на позицию. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

В ГБР напомнили, что инцидент произошел в августе 2025 года. Военный должен был охранять стратегические объекты на территории Хмельницкой области. Чтобы "развлечься" на позиции, он пригласил в лес под предлогом пикника свою бывшую девушку с подругой, которые как раз жили неподалеку. Девушки не знали, что военный должен был нести службу в то время.

Они употребляли алкоголь, одной из девушек стало плохо и она вышла на улицу. Фигурант остался со своей бывшей наедине. Он начал давить на нее, требовал возобновить отношения и вступить с ним в половой контакт.

Получив категорический отказ, он возмутился и решил проучить свою знакомую. Военный более получаса избивал ее. После этого, зная, что она работает в модельном бизнесе, он обжег ей лицо окурком.

Согласно заключению экспертизы, потерпевшая получила многочисленные синяки и ссадины, а также отметила сильную физическую боль и психологические страдания.

Что грозит

Отмечается, что на данный момент злоумышленник признает свою вину лишь частично.

По решению суда военному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Фигурант обвиняется по факту пыток (ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

