Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: СБУ затримала у Києві дезертира. ФОТО

У Києві затримано російського агента, який реєстрував термінали Starlink для російських окупантів. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

В одному з ТГ-чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.

На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Старлінк за реквізитами, які йому передав куратор з рф", - йдеться в повідомленні.

Також чоловік "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.

Надалі зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань Росії.

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СБУ затримала агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink.

Наразі всі зареєстровані чоловіком термінали заблоковано.

Під час обшуків за місцем проживання дезертира виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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