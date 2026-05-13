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Новини Фото Використання Starlink безпілотниками РФ
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Пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів: СБУ затримала у Києві дезертира. ФОТО

У Києві затримано російського агента, який реєстрував термінали Starlink для російських окупантів. Ним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Після втечі з підрозділу дезертир переховувався в орендованих квартирах столиці і одночасно підшукував "швидкі заробітки" у профільних Телеграм-каналах.

В одному з ТГ-чатів він потрапив до уваги російських спецслужбістів, які запропонували йому гроші в обмін на співпрацю.

На їхнє замовлення агент спочатку зареєстрував на себе станцію Старлінк за реквізитами, які йому передав куратор з рф", - йдеться в повідомленні.

Також чоловік "втемну" використав свою знайому, яка на його прохання оформила ще один термінал на себе.

Надалі зловмисник планував залучити ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку для збройних угруповань Росії.

Читайте також: Завдяки інформкампанії "Спали" ФСБшника" СБУ запобігла спробам РФ зареєструвати Старлінки на Житомирщині

СБУ затримала агента "на гарячому" у відділені одного із поштових операторів, де він планував зареєструвати черговий Starlink.

Мобілізований пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів

Наразі всі зареєстровані чоловіком термінали заблоковано.

Під час обшуків за місцем проживання дезертира виявлено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Мобілізований пішов у СЗЧ та реєстрував Starlink для окупантів

Йому повідомлено про підозру у державній зраді, чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте: Військовий у СЗЧ на підпитку кинувся з ножем на правоохоронців. Йому вистрелили в ногу, він у лікарні, - поліція. ФОТО

Автор: 

Київ (16844) СБУ (12823) Starlink (263) СЗЧ (203)
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Топ коментарі
+8
Майже 90%, що ловлять на вулицях ТЦК діють назло - ідуть в СЗЧ. Все, що можна було - патріотизм, козацький дух команда мародерів "династії" знищила "бусифікацією" і не прийняттям своєчасно законів про ротації, оплату дій військових на фронті... Змусили втекти мільйони за кордон. Вони самі не воюють і знищили все те, що було на початку 2022 року.
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13.05.2026 10:57 Відповісти
+8
А оце питання тим, хто саме реєструє Старлінки! Треба щоб пішли паровозом за цією гнидою!
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13.05.2026 11:23 Відповісти
+7
Цікаво як дезертир міг зареєструвати Старлінк якщо для цього потрібно йти в ЦНАП де є всі бази даних?
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13.05.2026 11:06 Відповісти

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