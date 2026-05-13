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Новости Фото Использование Starlink беспилотниками РФ
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Ушел в СОЧ и регистрировал Starlink для оккупантов: СБУ задержала в Киеве дезертира. ФОТО

В Киеве задержан российский агент, который регистрировал терминалы Starlink для российских оккупантов. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"После побега из подразделения дезертир скрывался в съемных квартирах столицы и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.

В одном из ТГ-чатов он попал в поле зрения российских спецслужбистов, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество.

По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя станцию Старлинк по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ", — говорится в сообщении.

Также мужчина "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя.

В дальнейшем злоумышленник планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок России.

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СБУ задержала агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Starlink.

Мобилизованный ушел в СЗЧ и регистрировал Starlink для оккупантов

На данный момент все зарегистрированные мужчиной терминалы заблокированы.

Во время обысков по месту жительства дезертира обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Мобилизованный ушел в СЗЧ и регистрировал Starlink для оккупантов

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии бросился с ножом на правоохранителей. Ему выстрелили в ногу, он в больнице, - полиция. ФОТО

Автор: 

Киев (27261) СБУ (21371) Starlink (207) СОЧ (202)
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Топ комментарии
+8
Майже 90%, що ловлять на вулицях ТЦК діють назло - ідуть в СЗЧ. Все, що можна було - патріотизм, козацький дух команда мародерів "династії" знищила "бусифікацією" і не прийняттям своєчасно законів про ротації, оплату дій військових на фронті... Змусили втекти мільйони за кордон. Вони самі не воюють і знищили все те, що було на початку 2022 року.
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13.05.2026 10:57 Ответить
+8
А оце питання тим, хто саме реєструє Старлінки! Треба щоб пішли паровозом за цією гнидою!
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13.05.2026 11:23 Ответить
+7
Цікаво як дезертир міг зареєструвати Старлінк якщо для цього потрібно йти в ЦНАП де є всі бази даних?
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13.05.2026 11:06 Ответить

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