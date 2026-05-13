Ушел в СОЧ и регистрировал Starlink для оккупантов: СБУ задержала в Киеве дезертира. ФОТО
В Киеве задержан российский агент, который регистрировал терминалы Starlink для российских оккупантов. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть в Харьковской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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"После побега из подразделения дезертир скрывался в съемных квартирах столицы и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.
В одном из ТГ-чатов он попал в поле зрения российских спецслужбистов, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество.
По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя станцию Старлинк по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ", — говорится в сообщении.
Также мужчина "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя.
В дальнейшем злоумышленник планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок России.
СБУ задержала агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Starlink.
На данный момент все зарегистрированные мужчиной терминалы заблокированы.
Во время обысков по месту жительства дезертира обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.
Ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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