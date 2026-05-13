Ушел в СОЧ и регистрировал Starlink для оккупантов: СБУ задержала в Киеве дезертира. ФОТО

В Киеве задержан российский агент, который регистрировал терминалы Starlink для российских оккупантов. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"После побега из подразделения дезертир скрывался в съемных квартирах столицы и одновременно подыскивал "быстрые заработки" в профильных Telegram-каналах.

В одном из ТГ-чатов он попал в поле зрения российских спецслужбистов, которые предложили ему деньги в обмен на сотрудничество.

По их заказу агент сначала зарегистрировал на себя станцию Старлинк по реквизитам, которые ему передал куратор из РФ", — говорится в сообщении.

Также мужчина "втемную" использовал свою знакомую, которая по его просьбе оформила еще один терминал на себя.

В дальнейшем злоумышленник планировал привлечь еще 20 человек для верификации станций спутниковой связи для вооруженных группировок России.

Читайте также: Благодаря информационной кампании "Спали ФСБшника" СБУ предотвратила попытки РФ зарегистрировать Starlink на Житомирщине

СБУ задержала агента "на горячем" в отделении одного из почтовых операторов, где он планировал зарегистрировать очередной Starlink.

На данный момент все зарегистрированные мужчиной терминалы заблокированы.

Во время обысков по месту жительства дезертира обнаружен мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Ему сообщено о подозрении в государственной измене, мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Военный в СОЧ в нетрезвом состоянии бросился с ножом на правоохранителей. Ему выстрелили в ногу, он в больнице, - полиция. ФОТО